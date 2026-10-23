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Главная Одесса База отдыха и энергетика: последствия атаки РФ на Одесчину

База отдыха и энергетика: последствия атаки РФ на Одесчину

Ua ru
23 октября 2026 09:31
Нападение на Одесскую область: повреждены объект ДТЭК и база отдыха ДТЕК
Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия не прекращает наносить удары по Одесской области. Ночью 23 октября под ударом вновь оказались энергетическая и гражданская инфраструктура на юге области. Вражеская атака привела к разрушениям и пожарам в рекреационной зоне. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, а части жителям удалось вернуть свет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и ДТЭК.

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Атака РФ на Одещину
Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

В ночь на 23 октября российские войска атаковали юг Одесской области. Под удар попали энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети» и гражданская инфраструктура.

Атака РФ на Одещину
База отдыха после атаки. Фото: Одесская ОВА

Также россияне нанесли удар по рекреационной зоне. В результате атаки частично разрушены четыре корпуса недействующей базы отдыха. На территории возникли пожары, которые спасатели уже ликвидировали. Информации о погибших или раненых пока нет.

Атака РФ на Одещину
Разрушения после удара. Фото: Одесская ОВА

Восстановление электроснабжения

В ДТЭК добавили, что ремонтные бригады смогли приступить к работам только после того, как это позволила обстановка с безопасностью. По состоянию на утро 23 октября части потребителей уже восстановили электроснабжение. В то же время аварийные работы еще продолжаются.

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По данным компании, за последние сутки энергетики восстановили электроснабжение 22,2 тысячи семей Одесской области, оставшихся без электричества из-за обстрелов.

"Продолжаем работать круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Верьте энергетикам!" — сообщили в ДТЭК.

Восстановление электроснабжения

Узнать ориентировочные сроки восстановления электроснабжения можно на:

  • сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подав заявку на сайте ДТЭК.

Что известно об атаках

В ночь на 23 октября воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников была объявлена в двух районах Одесской области. Первыми предупреждение об опасности получили жители Измаильского района. Там тревога началась 22 октября в 23:28 и продолжалась до 00:24 следующего дня. В Болградском районе сигнал воздушной тревоги прозвучал уже 23 октября в 00:03. Отбой объявили в 00:24. В обоих случаях причиной стала угроза атаки дронов.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 22 октября российские войска вновь атаковали Одесскую область. Под удар попало гражданское предприятие, производящее продукты питания. Огонь почти полностью уничтожил его административное здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 21 октября российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками. Под удар попали энергетические объекты и частное предприятие пищевой промышленности. Части жителей уже восстановили электроснабжение, однако 1,7 тысячи семей до сих пор остаются без света. Информации о пострадавших нет.

Одесская область Новости Одессы ДТЭК Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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