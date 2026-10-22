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Головна Одеса Росіяни атакували підприємство на Одещині: наслідки терору

Росіяни атакували підприємство на Одещині: наслідки терору

Ua ru
22 жовтня 2026 09:43
Атака РФ на Одещину 22 жовтня: горіло підприємство Новини.LIVE
Наслідки ворожого удару. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Уночі, 22 жовтня, російські війська знову атакували Одещину. Під удар потрапило цивільне підприємство, яке виробляє продукти харчування. Вогонь майже повністю знищив його адміністративну будівлю. Рятувальники загасили пожежу, до ліквідації наслідків залучили понад 30 працівників ДСНС. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Атака РФ на Одещину
Повідомлення про атаку. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки на Одещину

У ніч проти 22 жовтня росіяни завдали чергового удару по півдню Одеської області. Цього разу під атакою опинилося цивільне підприємство, яке займається виробництвом продуктів харчування. Внаслідок влучання загорілася двоповерхова адміністративна будівля. Полум'я охопило приміщення, через що споруда майже повністю вигоріла.

Атака РФ на Одещину
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Ліквідація пожежі

На місце удару прибули рятувальники ДСНС. До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 30 надзвичайників. Пожежу вдалося повністю загасити.

Атака РФ на Одещину
Наслідки удару по Одещині. Фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не постраждав.

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Руйнування на місці удару. ДСНС Одещини

Що відомо про обстріли

У Білгород-Дністровському районі Одещини протягом 21 жовтня та в ніч проти 22 жовтня тричі оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Перша тривога тривала з 02:42 до 03:02, а друга — з 03:20 до 04:00.

Увечері 21 жовтня небезпека виникла знову. Повітряну тривогу оголосили о 23:40, а відбій пролунав уже 22 жовтня о 00:44. Загалом за ці три періоди район перебував під загрозою дронових атак 2 години 4 хвилини.

Як повідомляли Новини.LIVE, у неділю, 18 жовтня, росіяни атакували Одесу та пошкодили житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару загорівся дах будинку. Наразі відомо про двох постраждалих, серед яких дитина віком 13–14 років. На місці працюють відповідні служби, а інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати.

Також Новини.LIVE писали, що уночі 21 жовтня російські війська атакували Одещину безпілотниками. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та приватне підприємство харчової промисловості. Частині жителів уже повернули електропостачання, однак 1,7 тисячі родин досі залишаються без світла. Інформації про постраждалих немає.

пожежа Одеська область Новини Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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