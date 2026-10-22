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Главная Одесса Россияне атаковали предприятиена Одесчине: последствия террора

Россияне атаковали предприятиена Одесчине: последствия террора

Ua ru
22 октября 2026 09:43
Нападение РФ на Одесскую область 22 октября: горело предприятие Новини.LIVE
Последствия вражеского удара. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ночью, 22 октября, российские войска вновь атаковали Одесскую область. Под удар попало гражданское предприятие, производящее продукты питания. Огонь почти полностью уничтожил его административное здание. Спасатели потушили пожар, к ликвидации последствий привлекли более 30 сотрудников ГСЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Атака РФ на Одещину
Сообщение об атаке. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки на Одесскую область

В ночь на 22 октября россияне нанесли очередной удар по югу Одесской области. На этот раз под атакой оказалось гражданское предприятие, занимающееся производством продуктов питания. В результате попадания загорелось двухэтажное административное здание. Пламя охватило помещение, из-за чего здание почти полностью выгорело.

Атака РФ на Одещину
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ликвидация пожара

На место удара прибыли спасатели ГСЧС. К ликвидации последствий российского удара привлекли более 30 сотрудников чрезвычайных служб. Пожар удалось полностью потушить.

Атака РФ на Одещину
Последствия удара по Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительной информации, в результате обстрела никто не погиб и не пострадал.

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Что известно об обстрелах

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в течение 21 октября и в ночь на 22 октября трижды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. Первая тревога длилась с 02:42 до 03:02, а вторая — с 03:20 до 04:00.

Вечером 21 октября опасность возникла вновь. Воздушную тревогу объявили в 23:40, а отбой прозвучал уже 22 октября в 00:44. Всего за эти три периода район находился под угрозой атак дронов 2 часа 4 минуты.

Как сообщали Новини.LIVE, в воскресенье, 18 октября, россияне атаковали Одессу и повредили жилой многоэтажный дом. В результате удара загорелась крыша здания. На данный момент известно о двух пострадавших, среди которых ребенок в возрасте 13–14 лет. На месте работают соответствующие службы, а информацию о последствиях атаки продолжают уточнять.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью 21 октября российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников. Под удар попали энергетические объекты и частное предприятие пищевой промышленности. Части жителей уже восстановили электроснабжение, однако 1,7 тысячи семей до сих пор остаются без света. Информации о пострадавших нет.

пожар Одесская область Новости Одессы Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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