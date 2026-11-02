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Главная Одесса В Одессе пострадали пять человек: последствия обстрела

В Одессе пострадали пять человек: последствия обстрела

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2 ноября 2026 09:27
Нападение на Одессу 2 ноября: пять раненых и разрушения Новини.LIVE
Коммунальщики устраняют последствия удара. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Одессу после длительного затишья. Под удар попала также и область. В результате удара ранения получили пять человек, им была оказана необходимая помощь. Под ударом оказались объекты инфраструктуры. На месте развернули работу оперативного штаба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Атака РФ на Одесу
Сообщение о последствиях атаки. Скриншот из Telegram

Последствия атаки

В результате ночной атаки на Одессу ранения получили пять человек. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

РФ атакувала Одещину
Пожар на месте удара. Фото: Одесская ОВА

Под ударом оказались объекты инфраструктуры. В результате обстрела повреждены два жилых дома и гараж. Кроме того, взрывной волной выбило окна в соседних домах. Также пострадали складские и административные помещения, разрушено здание пекарни.

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Атака РФ на Одесу
Разрушения на месте удара. Фото: Одесская МВА

Кроме того, был атакован энергетический объект ДТЭК. По состоянию на утро электроснабжение части потребителей удалось восстановить, работы по ликвидации последствий продолжаются.

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Коммунальщики забивают окна. Фото: Одесская МВА

На месте атаки работают все соответствующие службы и оперативный штаб. Специалисты ликвидируют последствия обстрела и помогают пострадавшим.

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Воздушные тревоги ночью

В ночь на 2 ноября в Одесском районе трижды объявляли воздушную тревогу. Первое предупреждение было красного уровня из-за ракетной угрозы. Оно длилось с 01:53 до 02:10. В 01:54 Воздушные Силы ВСУ сообщили о реактивном беспилотнике, который двигался в направлении Одессы. Еще две тревоги были желтого уровня из-за угрозы атаки БПЛА. Первая длилась с 03:08 до 03:23, вторая — с 05:53 до 06:12. Во время них военные несколько раз предупреждали о реактивных беспилотниках из акватории Черного моря в направлении Одессы. В частности, в 03:08 и 06:08 сообщалось о движении дронов в сторону города, а в 03:15 — об угрозе для Одессы или Лиманки.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 21 октября российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками. Под удар попали энергетические объекты и частное предприятие пищевой промышленности. Информации о пострадавших нет.

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Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 23 октября оккупанты повредили энергетический объект ДТЭК на юге области. Также под удар попала недействующая база отдыха, где частично разрушены четыре корпуса. На территории возникли пожары, которые спасатели ликвидировали.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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