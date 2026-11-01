Фахівці за допомогою вимірювальної стрічки визначають розміри пошкодженої ділянки ґрунту. Фото: facebook/rewildingUA

На території заказника "Тарутинський степ" на Одещині зафіксували падіння двох російських безпілотників. Дрони пошкодили рослинність і ґрунт, а один із них спричинив пожежу. Вогонь вдалося швидко загасити. Екологи вже обстежили територію та відібрали проби ґрунту, щоб оцінити завдану природі шкоду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на природоохоронну організацію Rewilding Ukraine.

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Металевий уламок безпілотника лежить на обгорілій ділянці степу серед залишків сухої та зеленої рослинності. Фото: facebook/rewildingUA

Дрони пошкодили заповідний степ

За інформацією Rewilding Ukraine, падіння БпЛА РФ на території ландшафтного заказника зафіксували уперше. У місцях влучання дронів пошкоджено рослинний покрив і поверхню ґрунту. Один із безпілотників також спричинив пожежу. Її вдалося оперативно загасити спільними зусиллями місцевої громади та представників Rewilding Ukraine.

На відкритій ділянці степу видно заглиблення в землі та розкиданий навколо ґрунт. Фото: facebook/rewildingUA

На схилах Тарутинського степу видно почорнілі від вогню ділянки рослинності, які обстежують природоохоронці. Фото: facebook/rewildingUA

Екологи досліджують пошкодження

Після падіння безпілотників природоохоронці обстежили постраждалу ділянку степу. До роботи долучилися фахівці біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна. Вони відібрали проби ґрунту для подальших досліджень. Усі виявлені пошкодження задокументовано. Зібрані матеріали допоможуть фахівцям оцінити наслідки падіння безпілотників для степової екосистеми. На основі результатів досліджень планують розробити рекомендації та план відновлення пошкодженої території.

Посеред степової рослинності видно заглиблення в ґрунті та темні сліди вигорілої трави навколо нього. Фото: facebook/rewildingUA

Дослідники оглядають пошкоджену ділянку степу та проводять вимірювання заглиблення в ґрунті. Фото: facebook/rewildingUA

Новини.LIVE повідомляли, що росіяни вдарили по рятувальниках на Одещині. У ніч проти 26 жовтня окупанти атакували приватне промислове підприємство. Внаслідок влучань були пошкоджені будівлі та спалахнула масштабна пожежа. Поки рятувальники гасили вогонь, росіяни ще двічі вдарили по місцю їхньої роботи.

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Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 23 жовтня окупанти пошкодили енергетичний об'єкт ДТЕК на півдні області. Також під удар потрапила недіюча база відпочинку, де частково зруйновано чотири корпуси. На території виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про атаку росіян на Одещину 21 жовтня. Загарбники пошкодили енергетичні об'єкти та приватне підприємство харчової промисловості. Один з об'єктів ДТЕК росіяни атакували двічі протягом ночі. Станом на ранок без електропостачання залишалися 1,7 тисячі родин.