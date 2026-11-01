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Главная Одесса На Одесчине в заповеднике упали дроны РФ: экологи оценивают ущерб

На Одесчине в заповеднике упали дроны РФ: экологи оценивают ущерб

Ua ru
1 ноября 2026 15:16
Россияне дронами нанесли ущерб Тарутинской степи на Одесчине facebook/rewildingUA
Специалисты с помощью измерительной ленты определяют размеры поврежденного участка почвы. Фото: facebook/rewildingUA

На территории заказника "Тарутинская степь" в Одесской области зафиксировали падение двух российских беспилотников. Дроны повредили растительность и почву, а один из них вызвал пожар. Пожар удалось быстро потушить. Экологи уже обследовали территорию и отобрали пробы почвы, чтобы оценить нанесенный природе ущерб.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на природоохранную организацию Rewilding Ukraine.

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Уламок російського безпілотника серед обгорілої трави в Тарутинському степу
Металлический обломок беспилотника лежит на обгоревшем участке степи среди остатков сухой и зеленой растительности. Фото: facebook/rewildingUA

Дроны повредили заповедную степь

По информации Rewilding Ukraine, падение БПЛА РФ на территории ландшафтного заказника зафиксировали впервые. В местах падения дронов поврежден растительный покров и поверхность почвы. Один из беспилотников также вызвал пожар. Его удалось оперативно потушить совместными усилиями местной общины и представителей Rewilding Ukraine.

Пошкоджений ґрунт і рослинність у Тарутинському степу після падіння російського дрона
На открытом участке степи видны углубления в земле и разбросанная вокруг почва. Фото: facebook/rewildingUA
Великі ділянки обгорілої рослинності на території заказника «Тарутинський степ» на Одещині
На склонах Тарутинской степи видны почерневшие от огня участки растительности, которые обследуют защитники природы. Фото: facebook/rewildingUA

Экологи исследуют повреждения

После падения беспилотников экологи обследовали пострадавший участок степи. К работе присоединились специалисты биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна. Они отобрали пробы почвы для дальнейших исследований. Все выявленные повреждения задокументированы. Собранные материалы помогут специалистам оценить последствия падения беспилотников для степной экосистемы. На основе результатов исследований планируется разработать рекомендации и план восстановления поврежденной территории.

Заглиблення в землі та вигоріла рослинність після падіння російського безпілотника на Одещині
Среди степной растительности видны углубления в почве и тёмные следы выжженной травы вокруг них. Фото: facebook/rewildingUA
Фахівці обстежують місце падіння російського безпілотника у Тарутинському степу на Одещині
Исследователи осматривают поврежденный участок степи и проводят измерения углубления в почве. Фото: facebook/rewildingUA

Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удар по спасателям в Одесской области. В ночь на 26 октября оккупанты атаковали частное промышленное предприятие. В результате попаданий были повреждены здания и вспыхнул масштабный пожар. Пока спасатели тушили огонь, россияне ещё дважды нанесли удар по месту их работы.

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Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 23 октября оккупанты повредили энергетический объект ДТЭК на юге области. Под удар попала и недействующая база отдыха, где частично разрушены четыре корпуса. На территории возникли пожары, которые спасатели ликвидировали.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали об атаке россиян на Одесскую область 21 октября. Захватчики повредили энергетические объекты и частное предприятие пищевой промышленности. Один из объектов ДТЭК россияне атаковали дважды в течение ночи. По состоянию на утро без электроснабжения оставались 1,7 тысячи семей.

Новости Одессы дроны атака обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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