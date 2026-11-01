Мертвий дельфін на узбережжі Чорного моря. Фото ілюстративне: facebook/ivan.rusev.215723

У Чорному морі знову фіксують масову загибель дельфінів та морських свиней. Улітку 2026 року науковці зафіксували новий тривожний випадок, причини якого досі досліджують. Російська війна, підводні вибухи, морські міни та забруднення води створюють додаткову небезпеку для тварин, які й раніше потерпали від рибальства та хвороб.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на публікацію Greenpeace Україна, автором якої є Павло Гольдін, науковець Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України та BioEcoLinks.

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Які дельфіни живуть у Чорному морі

За інформацією Павла Гольдіна, у Чорному морі мешкають три види китоподібних: морська свиня, дельфін-білобочка та афаліна. Кожен із них має власний чорноморський підвид. За результатами авіаційного обліку 2019 року у морі налічували щонайменше 258 тисяч морських свиней, 119 тисяч білобочок та майже 23 тисячі афалін. Водночас ці тварини розподілені акваторією нерівномірно. Білобочки переважно тримаються відкритого моря, хоча біля північно-західного узбережжя можуть підпливати до мілководних бухт. Морські свині та афаліни частіше зустрічаються поблизу берегів, де шукають їжу. Усі три види перебувають під загрозою. Їхні популяції досі відчувають наслідки масового промислу минулого століття, коли, за окремими оцінками, люди могли винищити до 90% білобочок і морських свиней.

Чому гинуть морські тварини

Однією з найбільших небезпек для морських свиней залишаються рибальські сітки. Тварини потрапляють у них під час пошуку їжі й не можуть вибратися. За результатами досліджень, до 2019 року в Чорному морі щороку в сітках гинули або опинялися щонайменше 11 800 морських свиней. В окремі роки їхня кількість могла сягати 20 тисяч. Інша загроза — забруднення води. Промислові відходи та небезпечні хімічні речовини потрапляють у море через річки, зокрема Дунай. Вони накопичуються в організмах дельфінів і з часом можуть спричиняти тяжкі захворювання.

Як війна впливає на дельфінів

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році до звичних небезпек додалися наслідки бойових дій у Чорному морі. Російські військові кораблі, підводні човни, ракетні удари та вибухи створюють сильний підводний шум. Для дельфінів і морських свиней це особливо небезпечно, адже вони орієнтуються у воді, шукають їжу та спілкуються за допомогою звуків. Потужні вибухи можуть травмувати тварин, а постійний шум заважає їхній звичній поведінці.

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Нові випадки масової загибелі

У 2022 році на узбережжі Чорного моря зафіксували незвичайне збільшення кількості загиблих дельфінів і морських свиней. Це сталося одночасно з початком повномасштабних бойових дій на морі. Нові випадки підвищеної смертності спостерігали влітку 2023 року після руйнування Каховської греблі, а також на початку 2025 року після розливу нафти в Керченській протоці. Улітку 2026 року науковці знову зафіксували масову загибель білобочок і морських свиней. Зараз фахівці кількох причорноморських країн досліджують патологічні зміни у тварин, щоб встановити причини їхньої смерті.

Порятунок чорноморських дельфінів

Науковці пропонують посилити спостереження за китоподібними та досліджувати причини їхньої загибелі. Одним із найважливіших завдань залишається розмінування Чорного моря. Також фахівці пропонують створювати нові морські природоохоронні території та використовувати спеціальні звукові пристрої на рибальських сітках, які допомагають відлякувати морських свиней. Після завершення війни науковці планують провести новий масштабний авіаційний облік китоподібних. Він допоможе з'ясувати, як змінилася чисельність тварин та яких втрат зазнали їхні популяції.

Що відомо про загибель дельфінів

Раніше Новини.LIVE писали про загибель дельфінів у Чорному морі. У лютому еколог Іван Русєв розповідав про небезпеку для морських тварин через бойові дії та підводні вибухи. У травні на узбережжі Тузлівських лиманів знайшли мертву азовку, а згодом загиблих дельфінів виявили й на пляжах Одеси. Екологи також помітили двох живих, але дезорієнтованих азовок.

У червні Новини.LIVE повідомляли про 55 загиблих китоподібних на узбережжі нацпарку "Тузлівські лимани". На початку липня екологи знайшли ще сім мертвих азовок. Станом на 11 липня від кінця травня на узбережжі нацпарку нарахували вже 74 загиблі тварини. За словами Івана Русєва, справжні втрати можуть бути значно більшими, оскільки більшість тіл залишається в морі.