Мёртвый дельфин на побережье Черного моря. Фото иллюстративное: facebook/ivan.rusev.215723

В Черном море вновь фиксируется массовая гибель дельфинов и морских свиней. Летом 2026 года ученые зафиксировали новый тревожный случай, причины которого до сих пор изучаются. Российская война, подводные взрывы, морские мины и загрязнение воды создают дополнительную опасность для животных, которые и раньше страдали от рыболовства и болезней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Greenpeace Украина, автором которой является Павел Гольдин, научный сотрудник Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины и BioEcoLinks.

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Какие дельфины обитают в Чёрном море

По информации Павла Голдина, в Черном море обитают три вида китообразных: морская свинья, белобочий дельфин и афалина. У каждого из них есть свой черноморский подвид. По результатам авиационного учета 2019 года в море насчитывалось не менее 258 тысяч морских свиней, 119 тысяч белобочек и почти 23 тысячи афалин. При этом эти животные распределены по акватории неравномерно. Белобочки преимущественно держатся в открытом море, хотя у северо-западного побережья могут подплывать к мелководным бухтам. Морские свиньи и афалины чаще встречаются вблизи берегов, где ищут пищу. Все три вида находятся под угрозой. Их популяции до сих пор испытывают последствия массового промысла прошлого века, когда, по отдельным оценкам, люди могли истребить до 90% белобочек и морских свиней.

Почему гибнут морские животные

Одной из самых больших опасностей для морских свиней остаются рыболовные сети. Животные попадают в них во время поиска пищи и не могут выбраться. По результатам исследований, до 2019 года в Чёрном море ежегодно в сетях гибли или оказывались не менее 11 800 морских свиней. В отдельные годы их количество могло достигать 20 тысяч. Еще одна угроза — загрязнение воды. Промышленные отходы и опасные химические вещества попадают в море через реки, в частности Дунай. Они накапливаются в организмах дельфинов и со временем могут вызывать тяжелые заболевания.

Как война влияет на дельфинов

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году к привычным опасностям добавились последствия боевых действий в Чёрном море. Российские военные корабли, подводные лодки, ракетные удары и взрывы создают сильный подводный шум. Для дельфинов и морских свиней это особенно опасно, ведь они ориентируются в воде, ищут пищу и общаются с помощью звуков. Мощные взрывы могут травмировать животных, а постоянный шум мешает их привычному поведению.

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Новые случаи массовой гибели

В 2022 году на побережье Чёрного моря зафиксировали необычное увеличение количества погибших дельфинов и морских свиней. Это произошло одновременно с началом полномасштабных боевых действий на море. Новые случаи повышенной смертности наблюдались летом 2023 года после разрушения Каховской плотины, а также в начале 2025 года после разлива нефти в Керченском проливе. Летом 2026 года ученые вновь зафиксировали массовую гибель белобочек и морских свиней. Сейчас специалисты нескольких причерноморских стран исследуют патологические изменения у животных, чтобы установить причины их гибели.

Спасение черноморских дельфинов

Ученые предлагают усилить наблюдение за китообразными и исследовать причины их гибели. Одной из важнейших задач остается разминирование Черного моря. Также специалисты предлагают создавать новые морские природоохранные территории и использовать специальные звуковые устройства на рыболовных сетях, которые помогают отпугивать морских свиней. После окончания войны ученые планируют провести новый масштабный авиационный учет китообразных. Он поможет выяснить, как изменилась численность животных и какие потери понесли их популяции.

Что известно о гибели дельфинов

Ранее Новини.LIVE писали о гибели дельфинов в Черном море. В феврале эколог Иван Русев рассказывал об опасности для морских животных из-за боевых действий и подводных взрывов. В мае на побережье Тузловских лиманов нашли мертвую азовку, а впоследствии погибших дельфинов обнаружили и на пляжах Одессы. Экологи также заметили двух живых, но дезориентированных азовок.

В июне Новини.LIVE сообщали о 55 погибших китообразных на побережье национального парка "Тузловские лиманы". В начале июля экологи нашли ещё семь мёртвых азовских дельфинов. По состоянию на 11 июля с конца мая на побережье национального парка насчитали уже 74 погибших животных. По словам Ивана Русева, реальные потери могут быть значительно больше, поскольку большинство тел остается в море.