Відкриття пляжів в Одесі: названо кількість місць відпочинку

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри повномасштабну війну, постійні виклики та безпекові ризики, Одеса активно готується приймати туристів. Через складну ситуацію в країні чорноморське узбережжя для більшості українців наразі доступне лише тут, тому міська влада спільно з військовою адміністрацією планує відкрити для відпочинку всю берегову лінію від Ланжерона до 16-ї станції Великого Фонтану. Наразі спеціальні комісії ретельно перевіряють безпеку на кожній локації, паралельно аналізуючи серйозні екологічні наслідки бойових дій для морської акваторії.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко.

Дозвіл на відпочинок

В Одесі налічується близько 70 пляжів, серед яких понад 40 перебувають в оренді, а ще 20 є муніципальними. Проте станом на кінець першого тижня літа офіційні документи на приймання відпочивальників мали лише дві локації.

"Наразі у нас було офіційно відкрито з усіма документами два пляжі. Це пляж Калетон і пляж Безмеж", — зазначила Світлана Осауленко.

За словами депутатки, міська рада та військова адміністрація мають спільний план відкрити всю берегову лінію, оскільки попит на оздоровлення та відпочинок біля моря залишається дуже високим.

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Перевірка безпеки

Остаточне рішення про старт сезону на кожній конкретній ділянці ухвалює обласна військова адміністрація після отримання висновків від профільних міських служб, водолазів та ДСНС. Комісії ретельно перевіряють безпекові фактори, оскільки підписання документів на відкриття передбачає кримінальну відповідальність за життя людей. Окрему увагу приділяють наявності укриттів поруч із водою.

"Я особисто гуляла в районі Відради і своїми очами бачила, як продовжують встановлюватися укриття, вони наземні, тяжкі конструкції бетонні для того, щоб люди могли сховатися під час повітряної тривоги", — розповіла депутатка.

Вона також додала, що ключовими критеріями для роботи узбережжя зараз є мінна безпека та безбар'єрність, щоб поранені військові та люди на кріслах колісних мали зручний доступ до моря.

Екологічна трагедія

Підготовку до літнього сезону затьмарила масштабна екологічна подія в регіоні. На 25-му кілометрі узбережжя у Національному природному парку "Тузлівські лимани" науковці зафіксували одночасну загибель 22 дельфінів. Основними причинами екоциду фахівці називають вибухи, роботу військових сонарів та забруднення води нафтопродуктами через бойові дії.

"Те, що сталося, це трагедія. Закінчення війни — це перше, що нам потрібно, бо все інше — це напівзаходи, і радикально ми вплинути на ситуацію, на жаль, не можемо", — підкреслила Світлана Осауленко.

Вона зауважила, що через брак фінансування під час війни питання екології часто відходить на другий план, проте міські служби намагаються робити все можливе задля моніторингу ситуації в акваторії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кабінет Міністрів включив Одесу до переліку курортно-рекреаційних територій та оновив методику нормативної грошової оцінки земель. Очікується, що завдяки цьому міський бюджет щороку отримуватиме близько 300 млн грн додаткових надходжень.

Також Новини.LIVE писали, що на півдні стартує сезон водних розваг, а аквапарки Одещини та Миколаївщини вже оголосили нові тарифи та спеціальні пропозиції для відвідувачів. Цього літа гостям пропонують десятки гірок, хвильові басейни, дитячі містечка та VIP-зони для відпочинку. Найвигідніші пропозиції діють на початку сезону, а в деяких закладах можна придбати сезонні або місячні абонементи.