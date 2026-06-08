Открытие пляжей в Одессе: названо количество мест отдыха

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на полномасштабную войну, постоянные вызовы и риски безопасности, Одесса активно готовится принимать туристов. Из-за сложной ситуации в стране черноморское побережье для большинства украинцев пока доступно только здесь, поэтому городские власти совместно с военной администрацией планируют открыть для отдыха всю береговую линию от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана. Сейчас специальные комиссии тщательно проверяют безопасность на каждой локации, параллельно анализируя серьезные экологические последствия боевых действий для морской акватории.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко.

Разрешение на отдых

В Одессе насчитывается около 70 пляжей, среди которых более 40 находятся в аренде, а еще 20 являются муниципальными. Однако по состоянию на конец первой недели лета официальные документы на прием отдыхающих имели только две локации.

"Сейчас у нас было официально открыто со всеми документами два пляжа. Это пляж Калетон и пляж Безмеж", — отметила Светлана Осауленко.

По словам депутата, городской совет и военная администрация имеют общий план открыть всю береговую линию, поскольку спрос на оздоровление и отдых у моря остается очень высоким.

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Проверка безопасности

Окончательное решение о старте сезона на каждом конкретном участке принимает областная военная администрация после получения выводов от профильных городских служб, водолазов и ГСЧС. Комиссии тщательно проверяют факторы безопасности, поскольку подписание документов на открытие предусматривает уголовную ответственность за жизнь людей. Особое внимание уделяют наличию укрытий рядом с водой.

"Я лично гуляла в районе Отрады и своими глазами видела, как продолжают устанавливаться укрытия, они наземные, тяжелые конструкции бетонные для того, чтобы люди могли спрятаться во время воздушной тревоги", — рассказала депутат.

Она также добавила, что ключевыми критериями для работы побережья сейчас является минная безопасность и безбарьерность, чтобы раненые военные и люди на креслах колесных имели удобный доступ к морю.

Экологическая трагедия

Подготовку к летнему сезону омрачило масштабное экологическое событие в регионе. На 25-м километре побережья в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" ученые зафиксировали одновременную гибель 22 дельфинов. Основными причинами экоцида специалисты называют взрывы, работу военных сонаров и загрязнение воды нефтепродуктами из-за боевых действий.

"То, что произошло, это трагедия. Окончание войны - это первое, что нам нужно, потому что все остальное — это полумеры, и радикально мы повлиять на ситуацию, к сожалению, не можем", — подчеркнула Светлана Осауленко.

Она отметила, что из-за нехватки финансирования во время войны вопрос экологии часто отходит на второй план, однако городские службы пытаются делать все возможное для мониторинга ситуации в акватории.

Как сообщали Новини.LIVE, Кабинет Министров включил Одессу в перечень курортно-рекреационных территорий и обновил методику нормативной денежной оценки земель. Ожидается, что благодаря этому городской бюджет ежегодно будет получать около 300 млн грн дополнительных поступлений.

Также Новини.LIVE писали, что на юге стартует сезон водных развлечений, а аквапарки Одесской и Николаевской областей уже объявили новые тарифы и специальные предложения для посетителей. Этим летом гостям предлагают десятки горок, волновые бассейны, детские городки и VIP-зоны для отдыха. Самые выгодные предложения действуют в начале сезона, а в некоторых заведениях можно приобрести сезонные или месячные абонементы.