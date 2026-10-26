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Головна Одеса Ворог двічі за ніч ударив по рятувальниках на Одещини: наслідки обстрілів

Ворог двічі за ніч ударив по рятувальниках на Одещини: наслідки обстрілів

Ua ru
26 жовтня 2026 09:40
Атака на Одещину 26 жовтня: пожежі та наслідки ударів ДСНС Одещини
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

В ніч на 26 жовтня, російські війська кілька разів атакували Одещину. Під ударами опинилися приватне промислове підприємство та гаражний кооператив, де спалахнули масштабні пожежі. Поки рятувальники гасили вогонь на підприємстві, ворог двічі повторно атакував місце їхньої роботи. Люди не постраждали, але пошкоджено техніку ДСНС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини.

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Повторні удари по рятувальниках

У ніч проти 26 жовтня російські війська атакували приватне промислове підприємство на Одещині. Внаслідок влучань будівлі зазнали руйнувань, а на території спалахнула масштабна пожежа. На місце прибули рятувальники, які розпочали гасіння вогню.

Атака РФ на Одещину
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Під час роботи пожежників окупанти завдали ще двох ударів безпосередньо по місцю ліквідації наслідків атаки. На той момент співробітники ДСНС перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Однак російські удари пошкодили спеціальну рятувальну техніку, яку використовували для гасіння пожежі.

Ворог двічі атакував рятувальників на Одещині
Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків російських ударів залучили понад 50 співробітників ДСНС. На місцях влучань продовжують працювати рятувальники та інші відповідні служби.

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Обстріл Одещини в ніч на 26 жовтня
Пожежники ліквідовують наслідки удару. Фото: ДСНС Одещини

Пошкодження гаражів

Ще однією ціллю російської атаки став гаражний кооператив. Внаслідок удару пошкоджено чотири гаражі, після чого виникла пожежа. Також вогонь повністю знищив один легковий автомобіль. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих унаслідок нічних атак немає.

Атака РФ на Одещину
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаки

Увечері 25 жовтня в Одеському районі пролунала повітряна тривога. Спочатку військові попередили про небезпеку атаки безпілотників, а згодом — про ракетну загрозу. О 22:34 Повітряні сили повідомили, що велика група ворожих дронів рухається в напрямку Чорноморська. О 22:49 в Одеському районі оголосили відбій повітряної тривоги.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі, 22 жовтня, російські війська знову атакували Одещину. Під удар потрапило цивільне підприємство, яке виробляє продукти харчування. Вогонь майже повністю знищив його адміністративну будівлю. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 23 жовтня, під ударом опинилися енергетична та цивільна інфраструктура на півдні області. Ворожа атака спричинила руйнування та пожежі в рекреаційній зоні. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, а частині жителів вдалося повернути світло.

Одеса Одеська область рятувальники Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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