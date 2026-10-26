Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В ночь на 26 октября российские войска несколько раз нанесли удары по Одесской области. Под ударами оказались частное промышленное предприятие и гаражный кооператив, где вспыхнули масштабные пожары. Пока спасатели тушили огонь на предприятии, враг дважды повторно атаковал место их работы. Люди не пострадали, но была повреждена техника ГСЧС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

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Повторные удары по спасателям

В ночь на 26 октября российские войска атаковали частное промышленное предприятие в Одесской области. В результате попаданий здания были разрушены, а на территории вспыхнул масштабный пожар. На место прибыли спасатели, которые приступили к тушению огня.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Во время работы пожарных оккупанты нанесли ещё два удара непосредственно по месту ликвидации последствий атаки. На тот момент сотрудники ГСЧС находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. Однако российские удары повредили специальную спасательную технику, которую использовали для тушения пожара.

Пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации последствий российских ударов привлекли более 50 сотрудников ГСЧС. На местах попаданий продолжают работать спасатели и другие соответствующие службы.

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Повреждение гаражей

Еще одной целью российской атаки стал гаражный кооператив. В результате удара были повреждены четыре гаража, после чего возник пожар. Также огонь полностью уничтожил один легковой автомобиль. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате ночных атак нет.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаках

Вечером 25 октября в Одесском районе прозвучала воздушная тревога. Сначала военные предупредили об опасности атаки беспилотников, а затем — о ракетной угрозе. В 22:34 Воздушные силы сообщили, что большая группа вражеских дронов движется в направлении Черноморска. В 22:49 в Одесском районе объявили отбой воздушной тревоги.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 22 октября российские войска вновь атаковали Одесскую область. Под удар попало гражданское предприятие, производящее продукты питания. Огонь почти полностью уничтожил его административное здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 23 октября под ударом оказались энергетическая и гражданская инфраструктура на юге области. Вражеская атака привела к разрушениям и пожарам в рекреационной зоне. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, а части жителям удалось вернуть свет.