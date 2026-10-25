Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 25 жовтня, в Одесі пролунав вибух. Росія запустила розвідувальний БпЛА, який летів у бік міста з акваторії Чорного моря. Ймовірно працює ППО. Містянам варто реагувати на загрози та перебувати в укриттях під час тривог.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот із Telegram

Вибух в Одесі

Сьогодні, 25 жовтня в Одесі пролунав вибух. Сили ППО працювали по ворожому розвідувальному БпЛА, який летів у напрямку міста з акваторії Чорного моря.

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 15:13, за декілька хвилин містяни почули роботу протиповітряної оборони. За інформацією моніторингових каналів дрон вдалося збити. Відбій пролунав о 15:22.

Випробовування дронів

Зазначимо, раніше військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що над Одещиною могли випробовувати новий реактивний безпілотник або двигун для нього. Під час польоту дрон різко змінював швидкість: спочатку рухався приблизно 250 км/год, потім розігнався до 800 км/год, а згодом знизив швидкість до 500 км/год.

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Він припустив, що йдеться про випробування нового реактивного двигуна на дроні "Герань-4". За його словами, Росія також може тестувати над Одещиною нові модифікації ударних безпілотників і тактику їхнього застосування. Коваленко зазначив, що висока швидкість такого дрона потенційно може ускладнити його перехоплення.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі, 22 жовтня, російські війська знову атакували Одещину. Під удар потрапило цивільне підприємство, яке виробляє продукти харчування. Вогонь майже повністю знищив його адміністративну будівлю. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Також Новини.LIVE писали, що уночі 21 жовтня російські війська атакували Одещину безпілотниками. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та приватне підприємство харчової промисловості. Частині жителів уже повернули електропостачання, однак 1,7 тисячі родин досі залишаються без світла. Інформації про постраждалих немає.