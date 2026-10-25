Дым в небе. Иллюстративное фото: Новости.LIVE

Сегодня, 25 октября, в Одессе прогремел взрыв. Россия запустила разведывательный БПЛА, который летел в сторону города из акватории Чёрного моря. Вероятно, работает ПВО. Горожанам следует реагировать на угрозы и находиться в укрытиях во время тревог.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Сообщения о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрыв в Одессе

Сегодня, 25 октября, в Одессе прогремел взрыв. Силы ПВО нанесли удар по вражескому разведывательному БПЛА, который летел в направлении города из акватории Черного моря.

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 15:13, через несколько минут горожане услышали работу противовоздушной обороны. По информации мониторинговых каналов, дрон удалось сбить. Отбой прозвучал в 15:22.

Испытания дронов

Отметим, ранее военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что над Одесской областью могли испытывать новый реактивный беспилотник или двигатель для него. Во время полёта дрон резко менял скорость: сначала двигался со скоростью примерно 250 км/ч, затем разогнался до 800 км/ч, а впоследствии снизил скорость до 500 км/ч.

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Он предположил, что речь идет об испытаниях нового реактивного двигателя на дроне "Герань-4". По его словам, Россия также может тестировать над Одесской областью новые модификации ударных беспилотников и тактику их применения. Коваленко отметил, что высокая скорость такого дрона потенциально может затруднить его перехват.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 22 октября российские войска вновь атаковали Одесскую область. Под удар попало гражданское предприятие, производящее продукты питания. Огонь почти полностью уничтожил его административное здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 21 октября российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников. Под удар попали энергетические объекты и частное предприятие пищевой промышленности. Части жителей уже восстановили электроснабжение, однако 1,7 тысячи семей до сих пор остаются без света. Информации о пострадавших нет.