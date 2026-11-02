Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Рятувалися як могли: одесити про нічний обстріл із боку РФ

Рятувалися як могли: одесити про нічний обстріл із боку РФ

Ua ru
2 листопада 2026 12:46
Репортаж
Наслідки атаки на Одесу 2 листопада: свідчення очевидців Новини.LIVE
Руйнування на місці удару. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 2 листопада росіяни масовано атакували Одесу та область безпілотниками. Під ударом опинилися житлові райони, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки й підприємства. П'ятеро цивільних дістали поранення, двох жінок госпіталізували.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару, поспілкувалися з мешканцями та зафільмували наслідки ворожого обстрілу.

Реклама

Втрата другої домівки

Любов Миколаївна згадує минулу ніч з жахом. Жінка розповіла, що під час вибуху люди почали поспіхом залишати будинки. Через темряву вони вибігали на вулицю просто в домашньому одязі, хапаючи найнеобхідніші речі та документи.

Російська атака на Одесу
Машина під завалами. Фото: Новини.LIVE

За її словами, після вибуху в оселі повилітали двері та вікна, а уламки скла посипалися просто на ліжка. Особливо жінку налякала пожежа, яка могла перекинутися на сусідні будинки.

"Ми сумки похапали й вискочили. А тоді вже потихеньку ходили, брали куртки та одягалися. А горіло так, що боялися, що вогонь одразу перекинеться сюди. Двері вибило всі, скло посипалося на постелі. Я не знаю, як не поранилася", — розповіла Любов Миколаївна.

Читайте також:
Атака РФ на Одесу
Любов Миколаївна про втрату домівки. Фото: Новини.LIVE

Жінка також поділилася, що вже вдруге втратила дім через війну. Раніше вона жила на Херсонщині, звідки довелося виїхати після руйнування Каховської ГЕС. Попри пережите, Любов Миколаївна не хоче залишати Одесу. Тут вона народилася, прожила більшу частину життя та працювала 45 років.

Росія атакувала Одесу 2 листопада
Руйнування в будинку. Фото: Новини.LIVE

Прихистили переселенок

Ще одна постраждала від атаки родина прихистила у своєму будинку двох літніх жінок із Херсонської області. Обидві переселенки раніше втратили власне житло через війну. Тепер їхній новий дім також зазнав значних руйнувань.

Удар Росії по Одесі
Дах будинку. Фото: Новини.LIVE

Наталя розповіла, що на момент вибуху її вдома не було. Після прильоту вона побачила, що будівля залишилася без вікон, дверей і даху. Водночас жінка найбільше радіє, що всі рідні та сусіди залишилися живими.

"Ну, ви ж бачите самі: немає ні вікон, ні дверей, ні даху. Зараз будемо щось робити. Дякувати Богу, що всі живі. Що живі наші сусіди, у яких узагалі все горіло", — сказала Наталя.

Удар Росії по Одесі
Наталя про руйнування. Фото: Новини.LIVE

За її словами, син одразу кинувся допомагати сусідам і долучився до гасіння пожежі.

Російська атака на Одесу
Дитяче крісло в уламках. Фото: Новини.LIVE

Допомога сусідам

Микола під час атаки перебував удома за комп'ютером. Чоловік розповів, що спочатку почув звуки в небі, а потім — сильний вибух. Після цього будівлю охопили пил і уламки, а в будинку почалася пожежа. За його словами, вогонь загрожував сусідньому помешканню, де перебували діти, жінка та її батько. 

"Почув вибух, усе полетіло в різні боки, вікна вилетіли. Почалася пожежа. Тут був капітальний, конкретний пожар. Пожежні їхали дуже довго — майже 40 хвилин", — розповів Микола.

Обстріл Одеси 2 листопада
Микола про допомогу сусідам. Фото: Новини.LIVE

Самотужки гасили вогонь

Віктор, власник одного зі зруйнованих будинків, під час атаки спав на другому поверсі. Чоловік зізнався, що після потужного вибуху почалася паніка. Він одразу вибіг надвір, приніс шланги та почав самостійно гасити полум'я.

Обстріл Одеси 2 листопада
Комунальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Попри серйозні пошкодження оселі, родині вдалося уникнути травм. На момент удару чоловік перебував удома з донькою, а його дружина була на роботі.

"Просто спалах неймовірний, усе затряслося. Паніка. Починаєш бігати, як ошпарений. Вибіг сюди, приніс шланги, увімкнув воду й почав поливати. Страшно було, звісно", — поділився Віктор.

Росія атакувала Одесу 2 листопада
Віктор про влучання. Фото: Новини.LIVE

Врятували котів

Нічна атака стала випробуванням і для тих, хто опікується безпритульними тваринами. Любов облаштувала у своєму будинку невеликий прихисток для врятованих котів. До удару там перебували 16 тварин. Після вибуху частина котів опинилася під завалами та в сусідському будинку. Людям вдалося витягнути тварин і повернути їх у безпечне місце. Водночас одну кішку, ймовірно, врятувати не вдалося, а ще одного кота поки не знайшли.

"У мене тут мініпритулок для врятованих котиків. Було 16 котів. Частина перебувала в будинку. Ми їх врятували. Один котик вибіг з-під завалу в сусідський будинок, ми його теж забрали. Решта живі. На жаль, одну кішку, мабуть, втратили", — розповіла Любов.

Ворожий обстріл Одеси в ніч на 2 листопада
Домівки тварин після атаки. Фото: Новини.LIVE

Удар по підприємству

Серйозних руйнувань зазнала і складська будівля однієї з експортно-імпортних компаній. Представниця підприємства розповіла, що споруда фактично повністю знищена. Через масштаб пошкоджень бізнес може припинити діяльність.

Російська атака на Одесу
Пожежні машини біля підприємства. Фото: Новини.LIVE

За її словами, компанія раніше вже пережила два прильоти — 22 та 29 числа. Тоді пошкодження були незначними, однак після останнього удару відновити будівлю, на її думку, вже неможливо.

"Я вважаю, що це буде повне призупинення діяльності. Нам уже немає кому і немає що давати в оренду. Ми не зможемо сплачувати податки та функціонувати як бізнес, забезпечувати через наших орендарів мешканців міста харчовими продуктами й товарами першої необхідності. На жаль, це вже повне знищення", — зазначила представниця компанії.

Російська атака на Одесу
Представниця компанії про наслідки. Фото: Новини.LIVE

Вона також наголосила, що під час попередніх атак постраждалих серед працівників не було. Цього разу люди також не дістали травм.

Російська атака на Одесу
Руйнування в складській будівлі. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

У ніч проти 2 листопада та під ранок російські війська масовано атакували Одесу й область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетична, промислова інфраструктура та житлові райони.

Російська атака на Одесу
Підприємство після атаки. Фото: Новини.LIVE

В Одесі внаслідок влучань у складські приміщення виникли масштабні пожежі. Також пошкоджено газову трубу, житловий будинок і гараж.

Ворожий обстріл Одеси в ніч на 2 листопада
Будівля в диму. Фото: Новини.LIVE

На півдні Одещини російський удар зруйнував будівлю пекарні, після чого там спалахнула пожежа. Горіли й складські приміщення. В іншому районі області пошкоджень зазнала адміністративна будівля, а вибухова хвиля вибила вікна в житлових будинках, кіосках та автостанції.

Ворожий обстріл Одеси в ніч на 2 листопада
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Загалом унаслідок атаки постраждали п'ятеро цивільних жінок віком від 29 до 86 років. Трьом допомогу надали на місці, ще двох госпіталізували.

Удар Росії по Одесі
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Новини.LIVE

До ліквідації наслідків російських ударів залучили понад 150 рятувальників. Правоохоронці документують наслідки обстрілу. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.

Обстріл Одеси 2 листопада
Знищені конструкції. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси 2 листопада
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 23 жовтня окупанти пошкодили енергетичний об'єкт ДТЕК на півдні області. Також під удар потрапила недіюча база відпочинку, де частково зруйновано чотири корпуси. На території виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. 

Також Новини.LIVE писали, що уночі 21 жовтня російські війська атакували Одещину безпілотниками. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та приватне підприємство харчової промисловості. Інформації про постраждалих немає.

Одеса Новини Одеси обстріл Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації