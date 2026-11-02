Руйнування на місці удару. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 2 листопада росіяни масовано атакували Одесу та область безпілотниками. Під ударом опинилися житлові райони, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки й підприємства. П'ятеро цивільних дістали поранення, двох жінок госпіталізували.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару, поспілкувалися з мешканцями та зафільмували наслідки ворожого обстрілу.

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Втрата другої домівки

Любов Миколаївна згадує минулу ніч з жахом. Жінка розповіла, що під час вибуху люди почали поспіхом залишати будинки. Через темряву вони вибігали на вулицю просто в домашньому одязі, хапаючи найнеобхідніші речі та документи.

Машина під завалами. Фото: Новини.LIVE

За її словами, після вибуху в оселі повилітали двері та вікна, а уламки скла посипалися просто на ліжка. Особливо жінку налякала пожежа, яка могла перекинутися на сусідні будинки.

"Ми сумки похапали й вискочили. А тоді вже потихеньку ходили, брали куртки та одягалися. А горіло так, що боялися, що вогонь одразу перекинеться сюди. Двері вибило всі, скло посипалося на постелі. Я не знаю, як не поранилася", — розповіла Любов Миколаївна.

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Любов Миколаївна про втрату домівки. Фото: Новини.LIVE

Жінка також поділилася, що вже вдруге втратила дім через війну. Раніше вона жила на Херсонщині, звідки довелося виїхати після руйнування Каховської ГЕС. Попри пережите, Любов Миколаївна не хоче залишати Одесу. Тут вона народилася, прожила більшу частину життя та працювала 45 років.

Руйнування в будинку. Фото: Новини.LIVE

Прихистили переселенок

Ще одна постраждала від атаки родина прихистила у своєму будинку двох літніх жінок із Херсонської області. Обидві переселенки раніше втратили власне житло через війну. Тепер їхній новий дім також зазнав значних руйнувань.

Дах будинку. Фото: Новини.LIVE

Наталя розповіла, що на момент вибуху її вдома не було. Після прильоту вона побачила, що будівля залишилася без вікон, дверей і даху. Водночас жінка найбільше радіє, що всі рідні та сусіди залишилися живими.

"Ну, ви ж бачите самі: немає ні вікон, ні дверей, ні даху. Зараз будемо щось робити. Дякувати Богу, що всі живі. Що живі наші сусіди, у яких узагалі все горіло", — сказала Наталя.

Наталя про руйнування. Фото: Новини.LIVE

За її словами, син одразу кинувся допомагати сусідам і долучився до гасіння пожежі.

Дитяче крісло в уламках. Фото: Новини.LIVE

Допомога сусідам

Микола під час атаки перебував удома за комп'ютером. Чоловік розповів, що спочатку почув звуки в небі, а потім — сильний вибух. Після цього будівлю охопили пил і уламки, а в будинку почалася пожежа. За його словами, вогонь загрожував сусідньому помешканню, де перебували діти, жінка та її батько.

"Почув вибух, усе полетіло в різні боки, вікна вилетіли. Почалася пожежа. Тут був капітальний, конкретний пожар. Пожежні їхали дуже довго — майже 40 хвилин", — розповів Микола.

Микола про допомогу сусідам. Фото: Новини.LIVE

Самотужки гасили вогонь

Віктор, власник одного зі зруйнованих будинків, під час атаки спав на другому поверсі. Чоловік зізнався, що після потужного вибуху почалася паніка. Він одразу вибіг надвір, приніс шланги та почав самостійно гасити полум'я.

Комунальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Попри серйозні пошкодження оселі, родині вдалося уникнути травм. На момент удару чоловік перебував удома з донькою, а його дружина була на роботі.

"Просто спалах неймовірний, усе затряслося. Паніка. Починаєш бігати, як ошпарений. Вибіг сюди, приніс шланги, увімкнув воду й почав поливати. Страшно було, звісно", — поділився Віктор.

Віктор про влучання. Фото: Новини.LIVE

Врятували котів

Нічна атака стала випробуванням і для тих, хто опікується безпритульними тваринами. Любов облаштувала у своєму будинку невеликий прихисток для врятованих котів. До удару там перебували 16 тварин. Після вибуху частина котів опинилася під завалами та в сусідському будинку. Людям вдалося витягнути тварин і повернути їх у безпечне місце. Водночас одну кішку, ймовірно, врятувати не вдалося, а ще одного кота поки не знайшли.

"У мене тут мініпритулок для врятованих котиків. Було 16 котів. Частина перебувала в будинку. Ми їх врятували. Один котик вибіг з-під завалу в сусідський будинок, ми його теж забрали. Решта живі. На жаль, одну кішку, мабуть, втратили", — розповіла Любов.

Домівки тварин після атаки. Фото: Новини.LIVE

Удар по підприємству

Серйозних руйнувань зазнала і складська будівля однієї з експортно-імпортних компаній. Представниця підприємства розповіла, що споруда фактично повністю знищена. Через масштаб пошкоджень бізнес може припинити діяльність.

Пожежні машини біля підприємства. Фото: Новини.LIVE

За її словами, компанія раніше вже пережила два прильоти — 22 та 29 числа. Тоді пошкодження були незначними, однак після останнього удару відновити будівлю, на її думку, вже неможливо.

"Я вважаю, що це буде повне призупинення діяльності. Нам уже немає кому і немає що давати в оренду. Ми не зможемо сплачувати податки та функціонувати як бізнес, забезпечувати через наших орендарів мешканців міста харчовими продуктами й товарами першої необхідності. На жаль, це вже повне знищення", — зазначила представниця компанії.

Представниця компанії про наслідки. Фото: Новини.LIVE

Вона також наголосила, що під час попередніх атак постраждалих серед працівників не було. Цього разу люди також не дістали травм.

Руйнування в складській будівлі. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

У ніч проти 2 листопада та під ранок російські війська масовано атакували Одесу й область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетична, промислова інфраструктура та житлові райони.

Підприємство після атаки. Фото: Новини.LIVE

В Одесі внаслідок влучань у складські приміщення виникли масштабні пожежі. Також пошкоджено газову трубу, житловий будинок і гараж.

Будівля в диму. Фото: Новини.LIVE

На півдні Одещини російський удар зруйнував будівлю пекарні, після чого там спалахнула пожежа. Горіли й складські приміщення. В іншому районі області пошкоджень зазнала адміністративна будівля, а вибухова хвиля вибила вікна в житлових будинках, кіосках та автостанції.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Загалом унаслідок атаки постраждали п'ятеро цивільних жінок віком від 29 до 86 років. Трьом допомогу надали на місці, ще двох госпіталізували.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Новини.LIVE

До ліквідації наслідків російських ударів залучили понад 150 рятувальників. Правоохоронці документують наслідки обстрілу. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.

Знищені конструкції. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 23 жовтня окупанти пошкодили енергетичний об'єкт ДТЕК на півдні області. Також під удар потрапила недіюча база відпочинку, де частково зруйновано чотири корпуси. На території виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

Також Новини.LIVE писали, що уночі 21 жовтня російські війська атакували Одещину безпілотниками. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та приватне підприємство харчової промисловості. Інформації про постраждалих немає.