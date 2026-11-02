Разрушения в месте удара. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 2 ноября россияне нанесли массированный удар по Одессе и области с помощью беспилотников. Под ударом оказались жилые районы, промышленные объекты и энергетическая инфраструктура. В городе вспыхнули пожары, повреждены дома и предприятия. Пятеро гражданских лиц получили ранения, две женщины были госпитализированы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара, пообщались с жителями и засняли последствия вражеского обстрела.

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Потеря второго дома

Любовь Николаевна с ужасом вспоминает прошедшую ночь. Женщина рассказала, что во время взрыва люди начали в спешке покидать дома. Из-за темноты они выбегали на улицу прямо в домашней одежде, хватая самые необходимые вещи и документы.

Машина под завалами. Фото: Новини.LIVE

По её словам, после взрыва в доме вылетели двери и окна, а осколки стекла посыпались прямо на кровати. Особенно женщину напугал пожар, который мог перекинуться на соседние дома.

"Мы схватили сумки и выскочили. А потом уже потихоньку ходили, брали куртки и одевались. А горело так, что боялись, что огонь сразу перекинется сюда. Двери все выбило, стекло посыпалось на кровати. Я не знаю, как не поранилась", — рассказала Любовь Николаевна.

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Любовь Николаевна о потере дома. Фото: Новини.LIVE

Женщина также рассказала, что уже во второй раз лишилась дома из-за войны. Раньше она жила в Херсонской области, откуда пришлось уехать после разрушения Каховской ГЭС. Несмотря на пережитое, Любовь Николаевна не хочет покидать Одессу. Здесь она родилась, прожила большую часть жизни и проработала 45 лет.

Разрушения в доме. Фото: Новини.LIVE

Приютили переселенцев

Еще одна семья, пострадавшая от атаки, приютила в своем доме двух пожилых женщин из Херсонской области. Обе переселенки ранее лишились собственного жилья из-за войны. Теперь их новый дом также подвергся значительным разрушениям.

Крыша дома. Фото: Новини.LIVE

Наталья рассказала, что на момент взрыва её дома не было. По возвращении она увидела, что здание осталось без окон, дверей и крыши. В то же время женщина больше всего радуется тому, что все родные и соседи остались живы.

"Ну, вы же сами видите: нет ни окон, ни дверей, ни крыши. Сейчас будем что-то придумывать. Слава Богу, что все живы. Что живы наши соседи, у которых вообще всё горело", — сказала Наталья.

Наталья о разрушениях. Фото: Новини.LIVE

По её словам, сын сразу бросился помогать соседям и присоединился к тушению пожара.

Детское кресло среди обломков. Фото: Новини.LIVE

Помощь соседям

Николай во время атаки находился дома за компьютером. Мужчина рассказал, что сначала услышал звуки в небе, а затем — сильный взрыв. После этого здание охватили пыль и обломки, а в доме начался пожар. По его словам, огонь угрожал соседней квартире, где находились дети, женщина и её отец.

"Услышал взрыв, всё разлетелось в разные стороны, окна вылетели. Начался пожар. Это был настоящий, серьёзный пожар. Пожарные ехали очень долго — почти 40 минут", — рассказал Николай.

Николай о помощи соседям. Фото: Новини.LIVE

Самостоятельно тушили огонь

Виктор, владелец одного из разрушенных домов, во время атаки спал на втором этаже. Мужчина признался, что после мощного взрыва началась паника. Он сразу выбежал на улицу, принес шланги и начал самостоятельно тушить пламя.

Коммунальщики на месте удара. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на серьезные повреждения дома, семье удалось избежать травм. На момент удара мужчина находился дома с дочерью, а его жена была на работе.

"Просто взрыв был невероятный, всё затряслось. Паника. Начинаешь бегать, как ошпаренный. Выбежал сюда, принёс шланги, включил воду и начал поливать. Страшно было, конечно", — поделился Виктор.

Виктор о попадании. Фото: Новини.LIVE

Спасли кошек

Ночная атака стала испытанием и для тех, кто заботится о бездомных животных. Любовь устроила в своем доме небольшой приют для спасенных кошек. До удара там находились 16 животных. После взрыва часть кошек оказалась под завалами и в соседнем доме. Людям удалось вытащить животных и вернуть их в безопасное место. В то же время одну кошку, вероятно, спасти не удалось, а ещё одного кота пока не нашли.

"У меня здесь мини-приют для спасенных котиков. Было 16 кошек. Часть находилась в доме. Мы их спасли. Один котик выбежал из-под завала в соседний дом, мы его тоже забрали. Остальные живы. К сожалению, одну кошку, видимо, потеряли", — рассказала Любовь.

Дома животных после атаки. Фото: Новини.LIVE

Удар по предприятию

Серьезных разрушений подверглось и складское здание одной из экспортно-импортных компаний. Представительница предприятия рассказала, что здание фактически полностью уничтожено. Из-за масштабных повреждений бизнес может прекратить деятельность.

Пожарные машины возле предприятия. Фото: Новини.LIVE

По её словам, компания ранее уже пережила два обстрела — 22 и 29 числа. Тогда повреждения были незначительными, однако после последнего удара восстановить здание, по её мнению, уже невозможно.

"Я считаю, что это приведет к полной приостановке деятельности. Нам уже некого и нечего сдавать в аренду. Мы не сможем платить налоги и функционировать как бизнес, обеспечивать через наших арендаторов жителей города продуктами питания и товарами первой необходимости. К сожалению, это уже полное разрушение", — отметила представительница компании.

Представительница компании о последствиях. Фото: Новини.LIVE

Она также подчеркнула, что во время предыдущих атак пострадавших среди сотрудников не было. На этот раз люди также не получили травм.

Разрушения в складском здании. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

В ночь на 2 ноября и к утру российские войска массированно атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. Под ударом оказались энергетическая и промышленная инфраструктура, а также жилые районы.

Предприятие после атаки. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в результате попаданий в складские помещения возникли масштабные пожары. Также повреждены газовая труба, жилой дом и гараж.

Здание в дыму. Фото: Новини.LIVE

На юге Одесской области российский удар разрушил здание пекарни, после чего там вспыхнул пожар. Горели и складские помещения. В другом районе области повреждения получило административное здание, а взрывная волна выбила окна в жилых домах, киосках и на автостанции.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Всего в результате атаки пострадали пять гражданских женщин в возрасте от 29 до 86 лет. Трем оказали помощь на месте, еще двух госпитализировали.

Спасатели тушат пожар. Фото: Новини.LIVE

К ликвидации последствий российских ударов привлекли более 150 спасателей. Правоохранители документируют последствия обстрела. Прокуратура начала досудебное расследование по фактам военных преступлений.

Разрушенные конструкции. Фото: Новини.LIVE

Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 октября оккупанты повредили энергетический объект ДТЭК на юге области. Также под удар попала недействующая база отдыха, где частично разрушены четыре корпуса. На территории возникли пожары, которые спасатели ликвидировали.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 21 октября российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками. Под удар попали энергетические объекты и частное предприятие пищевой промышленности. Информации о пострадавших нет.