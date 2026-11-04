Наслідки ворожого удару. Фото: Одеська міська військова адміністрація

Уранці 4 листопада російські війська знову атакували Одесу. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. Також уночі після влучання у торговельний центр спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, в обох випадках ніхто не постраждав. Наразі фахівці обстежують місця влучань і фіксують наслідки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

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Повідомлення про атаку. скриншот із Telegram

Наслідки ранкової атаки

З самого ранку 4 листопада російські війська атакували Одесу. Унаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль і дорожнє покриття. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі відповідні служби обстежують територію та фіксують наслідки атаки.

Пошкоджене авто. Фото: Одеська МВА

Що відомо про ранкову атаку

Вранці 4 листопада, РФ 05:38 пролунала повітряна тривога в Одеському районі. Близько 05:57 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку Одеси з півночі. Відбій оголосили о 05:53.

Пожежа у торговельному центрі

Крім того, у ніч на 4 листопада російські війська влучили у торговельний центр в Одесі. Там спалахнула масштабна пожежа, яка охопила площу 2500 квадратних метрів. До ліквідації займання залучили понад 60 рятувальників. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, вогнеборці оперативно загасили пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу.

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"На місці працювали психологи ДСНС, надавали психологічну підтримку мешканцям. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих", — зазначила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Пожежа в ТЦ. Фото: ДСНС Одещини

Вибухова хвиля також вибила вікна у прилеглих будинках. Наразі триває обстеження території та фіксація пошкоджень.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про нічну атаку

Сигнал повітряної тривоги в Одеському районі пролунав о 22:48. За хвилину, о 22:49, у місті було чутно вибух. У Повітряних силах попередили про реактивний БпЛА на Одесу. Відбій оголосили о 23:13.

Наслідки удару по ТЦ. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 2 листопада росіяни масовано атакували Одесу та область безпілотниками. Під ударом опинилися житлові райони, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки й підприємства. П'ятеро цивільних дістали поранення, двох жінок госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 3 листопада, РФ атакуала Одещину. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено 6 легкових автомобілей та вантажівка. Інформація про постраждалих не надходила.