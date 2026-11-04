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Главная Одесса Удар по жилому массиву в Одессе: пострадали дом и автомобиль

Удар по жилому массиву в Одессе: пострадали дом и автомобиль

Ua ru
4 ноября 2026 09:24
Российская атака на Одессу 4 ноября: удар по торговому центру и жилому дому Одесская городская военная администрация
Последствия вражеского удара. Фото: Одесская городская военная администрация

Утром 4 ноября российские войска вновь атаковали Одессу. Повреждены частный дом, автомобиль и дорожное покрытие. Также ночью после попадания в торговый центр разразился масштабный пожар. По предварительным данным, в обоих случаях никто не пострадал. В настоящее время специалисты осматривают места попаданий и фиксируют последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

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Атака РФ на Одесу
Сообщение об атаке. Скриншот из Telegram

Последствия утренней атаки

С самого утра 4 ноября российские войска атаковали Одессу. В результате удара поврежден частный жилой дом, автомобиль и дорожное покрытие. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас соответствующие службы обследуют территорию и фиксируют последствия атаки.

Атака РФ на Одесу
Повреждённый автомобиль. Фото: Одесская МВА

Что известно об утренней атаке

Утром 4 ноября в 05:38 в Одесском районе прозвучала воздушная тревога. Около 05:57 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника в направлении Одессы с севера. Отбой объявили в 05:53.

Пожар в торговом центре

Кроме того, в ночь на 4 ноября российские войска нанесли удар по торговому центру в Одессе. Там вспыхнул масштабный пожар, охвативший площадь 2500 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены более 60 спасателей. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, пожарные оперативно потушили пожар и не допустили распространения огня на большую площадь.

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"На месте работали психологи ГСЧС, оказывали психологическую поддержку жителям. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Обстріл Одеси
Пожар в ТЦ. Фото: ГСЧС Одесской области

Взрывная волна также выбила окна в соседних домах. В настоящее время продолжается обследование территории и фиксация повреждений.

Атака РФ на Одесу
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно о ночной атаке

Сигнал воздушной тревоги в Одесском районе прозвучал в 22:48. Через минуту, в 22:49, в городе раздался взрыв. В Воздушных силах предупредили о реактивном БПЛА, направляющемся на Одессу. Отбой объявили в 23:13.

Обстріл Одеси
Последствия удара по ТЦ. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 ноября россияне массированно атаковали Одессу и область беспилотниками. Под ударом оказались жилые районы, промышленные объекты и энергетическая инфраструктура. В городе вспыхнули пожары, повреждены дома и предприятия. Пятеро гражданских лиц получили ранения, две женщины были госпитализированы.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 3 ноября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара беспилотника были повреждены 6 легковых автомобилей и грузовик. Информация о пострадавших не поступала.

Одесса ТЦ Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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