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Головна Одеса Росія вдарила по ТЦ в Одесі, на місці атаки пожежа

Росія вдарила по ТЦ в Одесі, на місці атаки пожежа

Ua ru
3 листопада 2026 23:50
Обстріл Одеси 3 листопада - пошкоджено ТЦ, виникла пожежа facebook.com/DSNSODE
Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSODE

Росіяни у вівторок ввечері, 3 листопада, атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано удар одному з торгівельних центрів міста, після чого почалася пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської МВА.

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Наслідки обстрілу Одеси 3 листопада

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що ворог цього вечора атакував Одесу, внаслідок чого постраждала торгівельна інфраструктура.

Паралельно низка місцевих каналів стверджували, що ворожий удар прийшовся на один з торгівельних центрів міста. Наразі глава Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив цю інформацію.

"Ворожі війська завдали удару по будівлі торговельного центру в Одесі. Виникла пожежа. Станом на зараз інформації щодо поранених не надходило", — йдеться у повідомленні в Telegram.

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Пост Лисака та Кіпера. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що росіяни продовжують посилювати повітряні атаки на Одеську область та змінювати тактики ударів. За його словами, окупанти намагаються вражати не лише військові цілі, але й портову, транспортну та логістичну інфраструктуру.

Також ми писали, що вчора 2 листопада росіяни атакували як Одесу, так і область. Внаслідок обстрілу п'ятеро людей зазнали поранень.

Одеса пожежа вибух обстріли ТЦ війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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