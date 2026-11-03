РФ ударила по ТЦ в Одессе, на месте атак пожар
Во вторник вечером, 3 ноября, россияне атаковали Одессу с помощью дронов. В результате вражеского обстрела был зафиксирован удар по одному из торговых центров города, после чего начался пожар.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесской ГВА.
Последствия обстрела Одессы 3 ноября
Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что враг этим вечером атаковал Одессу, в результате чего пострадала торговая инфраструктура.
Параллельно ряд местных каналов утверждали, что вражеский удар пришелся на один из торговых центров города. В настоящее время глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил эту информацию.
"Вражеские войска нанесли удар по зданию торгового центра в Одессе. Возник пожар. На данный момент информации о раненых не поступало", — говорится в сообщении в Telegram.
Как сообщали Новини.LIVE, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что россияне продолжают усиливать воздушные атаки на Одесскую область и менять тактику ударов. По его словам, оккупанты пытаются поражать не только военные цели, но и портовую, транспортную и логистическую инфраструктуру.
Также мы писали, что вчера, 2 ноября, россияне атаковали как Одессу, так и область. В результате обстрела пять человек получили ранения.