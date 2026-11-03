Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Российские войска продолжают усиливать воздушные атаки на Одесскую область и менять тактику ударов. Враг пытается поражать не только военные цели, но и портовую, транспортную и логистическую инфраструктуру региона. В то же время для защиты Одессы от новых воздушных угроз украинской ПВО не хватает ракет.

Об этом в эфире Голос Крыма рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Реклама

Новые воздушные угрозы

Российские войска постоянно совершенствуют средства воздушного нападения. Помимо обычных ударных беспилотников, они применяют реактивные дроны, управляемые авиационные бомбы и ракеты. Это вынуждает украинскую противовоздушную оборону постоянно приспосабливаться к новым условиям. По наблюдениям Сергея Братчука, в последнее время возросло количество сложных скоростных целей. В частности, речь идет о реактивных беспилотниках, которые по характеристикам и скорости приближаются к ракетам.

"Это огромные скорости. Это уже фактически ракета, которую трудно сбить. Но её нужно сбить, потому что каждая сбитая ракета или дрон — это спасённые жизни", — подчеркнул Братчук.

Военный также отметил, что процент перехвата реактивных беспилотников растет. Украинские подразделения постепенно адаптируются к новым угрозам, однако скоростные цели остаются серьезным вызовом.

Читайте также:

Чего не хватает украинской ПВО

Одной из главных проблем противовоздушной обороны остается нехватка ракет. По словам Братчука, у Украины есть подготовленные специалисты, которые умеют эффективно работать с различными системами ПВО. Однако даже самая лучшая подготовка не поможет полностью реализовать их возможности без достаточного количества боеприпасов.

Он подчеркнул, что обеспечение ракетами в значительной степени зависит от помощи США и европейских партнеров. Украинским военным приходится максимально рационально использовать имеющиеся запасы и определять приоритетные направления защиты.

"У нас есть специалисты, одни из лучших в мире. Дайте нам эти ракеты. Сегодня именно этого нам больше всего не хватает", — заявил представитель Украинской добровольческой армии.

В то же время создать полностью непроницаемую защиту над всей территорией страны невозможно. Поэтому военные вынуждены распределять имеющиеся ресурсы с учетом угроз и важности объектов.

Почему Одесса в числе приоритетов

Одесса остается одним из приоритетных направлений для российских атак. Враг пытается вывести из строя инфраструктуру юга Украины, в частности транспортные, логистические и портовые объекты. В этом контексте защита Одессы имеет значение не только для Украины, но и для безопасности всего Черноморского региона. Российские атаки создают угрозы для гражданского судоходства, экипажей кораблей и работы портов.

Среди других направлений, требующих повышенного внимания со стороны ПВО, Братчук назвал столицу, Харьков, Запорожье и Днепр. В то же время он подчеркнул, что ни один населенный пункт нельзя считать второстепенным, ведь речь идет о безопасности людей.

"Одесса — приоритет. Мы не можем создать купола, которые вообще ничего не пропускали бы", — отметил Братчук.

По его словам, украинская противовоздушная оборона уже демонстрирует высокий уровень работы, однако для дальнейшего усиления защиты городов необходимы дополнительные поставки ракет.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия регулярно применяет реактивные ударные дроны при атаках на Одессу, но пока не смогла расширить масштабы их использования. Из-за высокой скорости такие беспилотники сложнее перехватывать, поэтому Украине нужны дополнительные средства для борьбы с ними. Россияне также могут накапливать обычные «Шахеды» для следующих массированных ударов.

Также Новини.LIVE писали, что над Одесской областью заметили дрон, скорость которого резко менялась во время полета. Сначала он двигался со скоростью около 250 км/ч, а затем разогнался до 800 км/ч. После этого скорость снизилась до 500 км/ч. По предварительной версии, речь идет об испытаниях нового реактивного двигателя.