Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Російські війська продовжують посилювати повітряні атаки на Одещину та змінювати тактику ударів. Ворог намагається вражати не лише військові цілі, а й портову, транспортну та логістичну інфраструктуру регіону. Водночас для захисту Одеси від нових повітряних загроз українській ППО бракує ракет.

Про це в ефірі Голос Криму розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

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Нові повітряні загрози

Російські війська постійно вдосконалюють засоби повітряного нападу. Окрім звичайних ударних безпілотників, вони застосовують реактивні дрони, керовані авіаційні бомби та ракети. Це змушує українську протиповітряну оборону постійно пристосовуватися до нових умов. За спостереженнями Сергія Братчука, останнім часом зросла кількість складних швидкісних цілей. Зокрема, йдеться про реактивні безпілотники, які за характеристиками та швидкістю наближаються до ракет.

"Це величезні швидкості. Це вже фактично ракета, яку важко збити. Але її потрібно збити, тому що кожна збита ракета або дрон — це врятовані життя", — наголосив Братчук.

Військовий також зазначив, що відсоток перехоплення реактивних безпілотників зростає. Українські підрозділи поступово адаптуються до нових загроз, однак швидкісні цілі залишаються серйозним викликом.

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Чого бракує українській ППО

Однією з головних проблем протиповітряної оборони залишається нестача ракет. За словами Братчука, Україна має підготовлених фахівців, які вміють ефективно працювати з різними системами ППО. Однак навіть найкраща підготовка не допоможе повністю реалізувати їхні можливості без достатньої кількості боєприпасів.

Він наголосив, що забезпечення ракетами значною мірою залежить від допомоги США та європейських партнерів. Українським військовим доводиться максимально раціонально використовувати наявні запаси та визначати пріоритетні напрямки захисту.

"У нас є фахівці, одні з найкращих у світі. Дайте нам ці ракети. Сьогодні саме цього нам найбільше не вистачає", — заявив речник Української добровольчої армії.

Водночас створити повністю непроникний захист над усією територією країни неможливо. Тому військові змушені розподіляти наявні ресурси з урахуванням загроз і важливості об'єктів.

Чому Одеса серед пріоритетів

Одеса залишається одним із пріоритетних напрямків для російських атак. Ворог намагається вивести з ладу інфраструктуру півдня України, зокрема транспортні, логістичні та портові об'єкти. У цьому контексті захист Одеси має значення не лише для України, а й для безпеки всього Чорноморського регіону. Російські атаки створюють загрози для цивільного судноплавства, екіпажів кораблів та роботи портів.

Серед інших напрямків, які потребують посиленої уваги ППО, Братчук назвав столицю, Харків, Запоріжжя та Дніпро. Водночас він підкреслив, що жоден населений пункт не можна вважати другорядним, адже йдеться про безпеку людей.

"Одеса — пріоритет. Ми не можемо створити куполи, які взагалі нічого не пропускатимуть", — зазначив Братчук.

За його словами, українська протиповітряна оборона вже демонструє високий рівень роботи, проте для подальшого посилення захисту міст необхідне додаткове постачання ракет.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія регулярно застосовує реактивні ударні дрони під час атак на Одесу, але поки не змогла масштабувати їх використання. Через високу швидкість такі безпілотники складніше перехоплювати, тому Україні потрібні додаткові засоби для боротьби з ними. Росіяни також можуть накопичувати звичайні "Шахеди" для наступних масованих ударів.

Також Новини.LIVE писали, що над Одещиною помітили дрон, швидкість якого різко змінювалася під час польоту. Спочатку він рухався зі швидкістю близько 250 км/год, а згодом розігнався до 800 км/год. Після цього швидкість знизилася до 500 км/год. За попередньою версією, йдеться про випробування нового реактивного двигуна.