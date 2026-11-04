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Головна Одеса Потужинй вибух пролунав в Одесі: Росія атакує місто дронами

Потужинй вибух пролунав в Одесі: Росія атакує місто дронами

Ua ru
4 листопада 2026 10:11
Вибухи пролунали в Одесі: Росія атакує дронами з моря Новини.LIVE
Дим в небі після вибуху. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 4 листопада, в Одесі пролунав потужний вибух. Росіяни атакують місто дронами. Жителів міста та області закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Вибух в Одесі
Повідомлення про загрозу дронів. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

4 листопада, Росія атакувала Одесу безпілотником. Тривогу оголосили о 09:59. Повітряні сили повідомляли, про рух дрона на місто з півночі. Вибух пролунав близько 10:06. Інформація про наслідки наразі відсутня. Відбій загрози дали о 10:11.

Що відомо про реактивні дрон

Росія почала активніше застосовувати реактивні версії ударних дронів "Герань". Вони мають вищу швидкість, ніж звичайні Shahed, тому їх складніше перехоплювати. Зокрема, "Герань-3" може розганятися до 370 км/год, а "Герань-4" — до 500 км/год.

За даними української розвідки, "Герань-4" має посилений корпус і турбореактивний двигун. Дрон здатний виконувати маневри на швидкості 300–400 км/год та може нести бойову частину вагою до 90 кг. Водночас через потужніше теплове випромінювання такі безпілотники можуть бути помітнішими для окремих засобів протиповітряної оборони.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 4 листопада російські війська знову атакували Одесу. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. Також уночі після влучання у торговельний центр спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, в обох випадках ніхто не постраждав. Наразі фахівці обстежують місця влучань і фіксують наслідки.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 3 листопада, РФ атакуала Одещину. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено 6 легкових автомобілей та вантажівка. Інформація про постраждалих не надходила.

Одеса вибух Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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