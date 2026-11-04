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Главная Одесса Мощный взрыв прогремел в Одессе: Россия атакует город дронами

Мощный взрыв прогремел в Одессе: Россия атакует город дронами

Ua ru
4 ноября 2026 10:11
В Одессе прогремели взрывы: Россия наносит удары дронами с моря Новини.LIVE
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 ноября, в Одессе прогремел мощный взрыв. Россияне атакуют город с помощью дронов. Жителей города и области призывают не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях до окончания опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Вибух в Одесі
Сообщение об угрозе дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

4 ноября Россия атаковала Одессу беспилотником. Тревогу объявили в 09:59. Воздушные силы сообщали о движении дрона на город с севера. Взрыв прогремел около 10:06. Информация о последствиях пока отсутствует. Отбой угрозы был дан в 10:11.

Что известно о реактивных дронах

Россия начала активнее применять реактивные версии ударных дронов «Герань». Они имеют более высокую скорость, чем обычные Shahed, поэтому их сложнее перехватить. В частности, "Герань-3" может разгоняться до 370 км/ч, а "Герань-4" — до 500 км/ч.

По данным украинской разведки, "Герань-4" имеет усиленный корпус и турбореактивный двигатель. Дрон способен выполнять маневры на скорости 300–400 км/ч и может нести боевую часть весом до 90 кг. В то же время из-за более мощного теплового излучения такие беспилотники могут быть более заметны для отдельных средств противовоздушной обороны.

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Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 4 ноября российские войска вновь атаковали Одессу. Повреждены частный дом, автомобиль и дорожное покрытие. Также ночью после попадания в торговый центрвспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, в обоих случаях никто не пострадал. В настоящее время специалисты осматривают места попаданий и фиксируют последствия.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 3 ноября РФ нанесла удар по Одесской области. В результате удара беспилотника были повреждены 6 легковых автомобилей и грузовик. Информация о пострадавших не поступала.

Одесса взрыв Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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