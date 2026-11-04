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Головна Одеса Ворожа атака на Одесу: росіяни знищили склад із взуттям

Ворожа атака на Одесу: росіяни знищили склад із взуттям

Ua ru
4 листопада 2026 14:10
Репортаж
Удар РФ по складах взуттєвого виробництва під Одесою Новини.LIVE
Пожежа на місці удару. Фото: Новини.LIVE

У передмісті Одеси 4 листопада російські війська атакували складські приміщення, пов’язані з виготовленням взуття. Після удару там спалахнули пожежі. Вогонь знищив два автомобілі, також є інформація про одного постраждалого. На місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки та уточнювати інформацію про пошкодження.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували наслідки.

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Наслідки удару

Зранку, 4 листопада, російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення, де виготовляли взуття. Унаслідок атаки виникли пожежі. Також знищено два автомобілі. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Наслідки обстрілу Одеси фото
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків російського удару триває. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Фоторепортаж з місця удару по Одесі
Вогнеборці на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Тривогу в Одеському районі оголосили о 09:59. Повітряні сили повідомляли, про рух безпілотника у напрямку міста з півночі. Вибух пролунав близько 10:06. Відбій загрози дали о 10:11.

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Ліквідація наслідків удару. Фото: Новини.LIVE
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Машини рятувальників. Фото: Новини.LIVE

Попередня атака

Зазначимо, що в ніч на 4 листопада та вранці російські війська вже атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор. За попередніми даними, тоді обійшлося без постраждалих. Пожежу в торговельному центрі вже ліквідували.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 2 листопада росіяни масовано атакували Одесу та область безпілотниками. Під ударом опинилися житлові райони, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки й підприємства. П'ятеро цивільних дістали поранення, двох жінок госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 3 листопада, РФ атакуала Одещину. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено 6 легкових автомобілей та вантажівка. Інформація про постраждалих не надходила.

Одеса Новини Одеси обстріл Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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