Пожежа на місці удару. Фото: Новини.LIVE

У передмісті Одеси 4 листопада російські війська атакували складські приміщення, пов’язані з виготовленням взуття. Після удару там спалахнули пожежі. Вогонь знищив два автомобілі, також є інформація про одного постраждалого. На місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки та уточнювати інформацію про пошкодження.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували наслідки.

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Наслідки удару

Зранку, 4 листопада, російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення, де виготовляли взуття. Унаслідок атаки виникли пожежі. Також знищено два автомобілі. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків російського удару триває. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Вогнеборці на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Тривогу в Одеському районі оголосили о 09:59. Повітряні сили повідомляли, про рух безпілотника у напрямку міста з півночі. Вибух пролунав близько 10:06. Відбій загрози дали о 10:11.

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Ліквідація наслідків удару. Фото: Новини.LIVE

Машини рятувальників. Фото: Новини.LIVE

Попередня атака

Зазначимо, що в ніч на 4 листопада та вранці російські війська вже атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор. За попередніми даними, тоді обійшлося без постраждалих. Пожежу в торговельному центрі вже ліквідували.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 2 листопада росіяни масовано атакували Одесу та область безпілотниками. Під ударом опинилися житлові райони, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки й підприємства. П'ятеро цивільних дістали поранення, двох жінок госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 3 листопада, РФ атакуала Одещину. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено 6 легкових автомобілей та вантажівка. Інформація про постраждалих не надходила.