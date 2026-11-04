Ворожа атака на Одесу: росіяни знищили склад із взуттям
У передмісті Одеси 4 листопада російські війська атакували складські приміщення, пов’язані з виготовленням взуття. Після удару там спалахнули пожежі. Вогонь знищив два автомобілі, також є інформація про одного постраждалого. На місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки та уточнювати інформацію про пошкодження.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували наслідки.
Наслідки удару
Зранку, 4 листопада, російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення, де виготовляли взуття. Унаслідок атаки виникли пожежі. Також знищено два автомобілі. За попередніми даними, одна людина постраждала.
Ліквідація наслідків російського удару триває. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.
Що відомо про атаку
Тривогу в Одеському районі оголосили о 09:59. Повітряні сили повідомляли, про рух безпілотника у напрямку міста з півночі. Вибух пролунав близько 10:06. Відбій загрози дали о 10:11.
Попередня атака
Зазначимо, що в ніч на 4 листопада та вранці російські війська вже атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор. За попередніми даними, тоді обійшлося без постраждалих. Пожежу в торговельному центрі вже ліквідували.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 2 листопада росіяни масовано атакували Одесу та область безпілотниками. Під ударом опинилися житлові райони, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки й підприємства. П'ятеро цивільних дістали поранення, двох жінок госпіталізували.
Також Новини.LIVE писали, що зранку, 3 листопада, РФ атакуала Одещину. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено 6 легкових автомобілей та вантажівка. Інформація про постраждалих не надходила.