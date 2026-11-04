Вражеская атака на Одессу: россияне уничтожили склад с обувью
В пригороде Одессы 4 ноября российские войска атаковали складские помещения, связанные с производством обуви. После удара там вспыхнули пожары. Огонь уничтожил два автомобиля, также есть информация об одном пострадавшем. На месте продолжают ликвидировать последствия атаки и уточнять информацию о повреждениях.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и засняли последствия.
Последствия удара
Утром 4 ноября российские войска нанесли удар по складским помещениям торгового назначения, где производилась обувь. В результате атаки возникли пожары. Также уничтожены два автомобиля. По предварительным данным, один человек пострадал.
Ликвидация последствий российского удара продолжается. Информация о масштабах повреждений уточняется.
Что известно об атаке
Тревогу в Одесском районе объявили в 09:59. Воздушные силы сообщали о движении беспилотника в направлении города с севера. Взрыв прогремел около 10:06. Отбой угрозы дали в 10:11.
Предыдущая атака
Отметим, что в ночь на 4 ноября и утром российские войска уже атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались энергетическая и гражданская инфраструктура региона. Зафиксированы попадания в энергетический объект, здание торгового центра и частный жилой сектор. По предварительным данным, тогда обошлось без пострадавших. Пожар в торговом центре уже ликвидирован.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 ноября россияне массированно атаковали Одессу и область беспилотниками. Под ударом оказались жилые районы, промышленные объекты и энергетическая инфраструктура. В городе вспыхнули пожары, повреждены дома и предприятия. Пятеро гражданских лиц получили ранения, две женщины были госпитализированы.
Также Новини.LIVE писали, что утром 3 ноября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара беспилотника были повреждены шесть легковых автомобилей и грузовик. Информация о пострадавших не поступала.