РФ увечері 8 листопада 2026 року обстріляла енергооб'єкт на Одещині

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: facebook.com/MNSDNE

Увечері в неділю, 8 листопада, російська армія завдала масованого удару по Одеській області. На півночі регіону є перебої зі світлом. Під обстрілом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".

Про це з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера і ДТЕК передає Новини.LIVE.

Реклама

Скриншот повідомлення t.me/odeskaODA

Наслідки удару по енергетиці Одещини ввечері 8 листопада

Частина родин залишилася без світла. Енергетики оглянули вціляле обладнання та почали розбирати завали, щойно це дозволила безпекова ситуація. На заваді роботам стають повітряні тривоги та загрози нових атак.

У ДТЕК запевняють, що бригади енергетиків працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю.

Скриншот повідомлення t.me/dtek_ua

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера і ДТЕК повідомляв, що 5 листопада внаслідок російської атаки зазнали пошкоджень енергетика та цивільна інфраструктура на півдні Одещини. У регіоні застосували обмеження електропостачання для побутових споживачів. Стабілізаційні графіки діяли в усіх 12 чергах.

Читайте також:

Також Новини.LIVE писав про удар РФ по пов'язаних із виготовленням взуття складах на Одещині. Спалахнула пожежа. Вигоріли автівки, постраждала людина.