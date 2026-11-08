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Головна Одеса РФ атакувала енергетику Одещини: є перебої зі світлом

РФ атакувала енергетику Одещини: є перебої зі світлом

Ua ru
8 листопада 2026 23:31
РФ увечері 8 листопада 2026 року обстріляла енергооб'єкт на Одещині
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: facebook.com/MNSDNE

Увечері в неділю, 8 листопада, російська армія завдала масованого удару по Одеській області. На півночі регіону є перебої зі світлом. Під обстрілом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".

Про це з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера і ДТЕК передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Одещини ввечері 8 листопада 2026 року
Скриншот повідомлення t.me/odeskaODA

Наслідки удару по енергетиці Одещини ввечері 8 листопада 

Частина родин залишилася без світла. Енергетики оглянули вціляле обладнання та почали розбирати завали, щойно це дозволила безпекова ситуація. На заваді роботам стають повітряні тривоги та загрози нових атак.

У ДТЕК запевняють, що бригади енергетиків працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю.

Увечері 8 листопада 2026 року РФ атакувала енергооб'єкт на Одещині
Скриншот повідомлення t.me/dtek_ua

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера і ДТЕК повідомляв, що 5 листопада внаслідок російської атаки зазнали пошкоджень енергетика та цивільна інфраструктура на півдні Одещини. У регіоні застосували обмеження електропостачання для побутових споживачів. Стабілізаційні графіки діяли в усіх 12 чергах.

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Також Новини.LIVE писав про удар РФ по пов'язаних із виготовленням взуття складах на Одещині. Спалахнула пожежа. Вигоріли автівки, постраждала людина.

електроенергія обстріли ДТЕК війна в Україні енергетика відключення світла
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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