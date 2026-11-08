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Главная Одесса РФ атаковала энергетику Одесчины: есть перебои со светом

РФ атаковала энергетику Одесчины: есть перебои со светом

Ua ru
8 ноября 2026 23:31
Вечером 8 ноября 2026 года Россия обстреляла энергетический объект в Одесской области
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/MNSDNE

Вечером в воскресенье, 8 ноября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. На севере региона есть перебои с электроснабжением. Под обстрелом оказался энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети".

Об этом со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и ДТЭК сообщает Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Одесчины вечером 8 ноября 2026 года
Скриншот сообщения t.me/odeskaODA

Последствия удара по энергетике Одесской области вечером 8 ноября

Часть семей осталась без света. Энергетики осмотрели уцелевшее оборудование и приступили к разбору завалов, как только это позволила ситуация с безопасностью. Работам мешают воздушные тревоги и угрозы новых атак.

В ДТЭК уверяют, что бригады энергетиков работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

Вечером 8 ноября 2026 года РФ атаковала энергообъект на Одесчине
Скриншот сообщения t.me/dtek_ua

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ДТЭК сообщал, что 5 ноября в результате российской атаки получили повреждения объекты энергетики и гражданская инфраструктура на юге Одесской области. В регионе ввели ограничения на электроснабжение для бытовых потребителей. Стабилизационные графики действовали во всех 12 очередях.

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электроэнергия обстрелы ДТЭК война в Украине энергетика отключения света
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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