Генераторы на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса может столкнуться с длительным отключением электроэнергии, если российские войска повредят ключевые линии электропередачи. Город имеет ограниченные возможности собственной генерации и зависит от электроснабжения из объединенной энергосистемы. По худшему сценарию отключения могут длиться до двух недель.

Об этом в эфире LVIV MEDIA рассказал доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип, передает Новини.LIVE.

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Почему Одесса находится в зоне риска

Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Одна из целей врага — повредить линии электропередачи, по которым крупные города получают электроэнергию из объединенной энергосистемы. Андриан Прокип отметил, что Одесса входит в число городов, которые могут оказаться под особой угрозой. По его словам, у города недостаточно собственной генерации, а его географическое положение дополнительно осложняет ситуацию. Поэтому российские войска могут попытаться отключить Одессу от общей энергосистемы.

"У Одессы нет собственной генерации, она зависит от других. Она ограничена морем, и они будут пытаться отрезать Одессу", — отметил эксперт.

Как долго может длиться блэкаут

Эксперт пояснил, что в случае повреждения важных энергетических соединений город может остаться без стабильного внешнего питания. Тогда придется полагаться преимущественно на собственные источники генерации.

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"В таких городах, на которые россияне будут нацеливаться, чтобы отключить от энергосистемы, очень высока вероятность, что это будет блэкаут на три дня, на пять дней, на неделю, на две недели", — отметил Прокип.

Он подчеркнул, что подобный сценарий грозит не только Одессе. Среди городов, которые могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением, эксперт назвал Киев, Днепр, Чернигов, Сумы и Харьков.

Хватит ли городам собственной генерации

Прокип привел в пример ситуацию в Днепре. Там Приднепровская электростанция, которая ранее была важным источником электроэнергии для города и области, фактически уничтожена российскими ударами и сейчас не работает. По оценке эксперта, наибольшие риски возникают в городах, которые в значительной степени зависят от передачи электроэнергии из других регионов и не располагают достаточными собственными мощностями.

"В ряде городов существует серьёзный высокий риск длительных, многодневных перебоев в подаче электроэнергии. Но скажу, что здесь нет ничего нового. Некоторые города уже сталкивались с этим", — добавил он.

Как подготовиться к длительному отключению электроэнергии

Чтобы длительное отключение света не застало врасплох, стоит заранее подготовить запас самых необходимых вещей. В частности, дома нужно иметь:

запас питьевой и технической воды;

продукты длительного хранения, не требующие холодильника;

фонарики, батарейки и аккумуляторные лампы;

заряженные powerbank и зарядную станцию;

аптечку и запас необходимых лекарств;

теплую одежду, одеяла и спальные мешки;

наличные деньги на случай сбоев в работе банковских терминалов;

средства гигиены и радиоприемник на батарейках.

Также стоит заранее зарядить телефоны, скачать офлайн-карты и записать важные контакты на бумаге. Если в доме есть электрическое отопление, нужно продумать альтернативный способ обогрева. В то же время нельзя использовать генераторы, мангалы и туристические горелки в помещениях из-за риска отравления угарным газом.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером в воскресенье, 8 ноября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. На севере региона наблюдаются перебои с электричеством. Под обстрелом оказался энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети".

Также Новини.LIVE писали о том, насколько Одесса готова к новым отключениям электроэнергии и какие проблемы могут возникнуть зимой. Депутат Одесского городского совета Петр Обухов пояснил, что даже после восстановления электроснабжения последствия ударов могут ощущаться неделями. Особую опасность представляет обесточивание насосного оборудования, от которого зависит подача воды в дома. Для подготовки к отопительному сезону город планирует использовать когенерационные установки и резервное питание котельных, однако полностью защитить Одессу от последствий новых атак эти меры не смогут.