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Головна Одеса Ранкова атака на Одесу: двоє загиблих і п’ятеро поранених

Ранкова атака на Одесу: двоє загиблих і п’ятеро поранених

Ua ru
13 листопада 2026 09:10
Удар по Одесі: загинули дві людини, ще п'ятеро постраждали ДСНС Одещини
Чоловік плаче над тілом жінки. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська вранці 13 листопада завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення та були госпіталізовані. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. У місті пошкоджені приватні житлові будинки й легкові автомобілі, на місці працюють рятувальники та інші служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Ранковий удар по Одесі
Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

Зранку 13 листопада російські війська атакували Одесу. В одному з районів міста після влучання спалахнула пожежа. Пошкоджено приватний будинок.

Згодом РФ завдала повторного удару. Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та легкові автомобілі.

Жертви атаки

На жаль, російський удар забрав життя двох людей. Ще п’ятеро одеситів — постраждали. Усіх госпіталізували до лікарні, двоє поранених перебувають у важкому стані.

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На місці працюють рятувальники та інші відповідні служби. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Обмеження руху

Через ранкову російську атаку на Одесу перекрили рух транспорту на ділянці вулиці Хуторської — Агрономічного зі сторони Київської траси. Регулювання дорожнього руху здійснюють на вулиці Хімічній — Грушевського.

Водіїв просять врахувати обмеження під час планування поїздок, бути уважними та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Що відомо про атаку

Тривогу в Одеському районі оголосили о 07:09. Повітряні сили повідомляли про рух реактивного безпілотника у напрямку Одеси з півночі. За 6 хвилин додали, що ще один БпЛА рухається на місто зі сходу. Відбій пролунав о 07:40.

Як повідомляли Новини.LIVE, ранок 12 листопада в Одесі минув під звуки вибухів і повітряної тривоги. Російські безпілотники атакували місто, пошкодивши житловий будинок і гаражне приміщення. Згодом ворог завдав повторного удару, після якого загорівся автомобіль. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 11 листопада, Росія завдала удару по Одещині. Атака припала по ринку у центральній частині Чорноморська. На жаль, є загибла людина та постраждалі. Також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі.

Одеса Новини Одеси загиблі постраждалі обстріл Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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