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Головна Одеса Наслідки російської атаки на Одесу: очевидці про пережите

Наслідки російської атаки на Одесу: очевидці про пережите

Ua ru
12 листопада 2026 14:35
Репортаж
Атака дронів РФ на Одесу: містяни про пережитий обстріл Новини.LIVE
Наслідки удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ранок 12 листопада в Одесі минув під звуки вибухів і повітряної тривоги. Російські безпілотники атакували місто, пошкодивши житловий будинок і гаражне приміщення. Згодом ворог завдав повторного удару, після якого загорівся автомобіль. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання ворожого БпЛА та поспілкувалися з місцевими мешканцями.

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Влучання в будинок

Під час атаки один із російських безпілотників зачепив багатоповерховий будинок. За словами місцевої жительки Карини, дрон пройшовся по будівлі по дотичній і розпався. Жінка бачила, як уламок упав неподалік. Вона зазначила, що найбільше людей налякали звуки вибуху. На вулиці було чимало перехожих, адже це досит жвава ділянка.

"Більше, мабуть, люди перелякалися. Ніхто не постраждав. Але злякалися від вибуху", — розповіла Карина.

РФ атакувала Одесу
Карина про момент вибуху. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси 12 листопада
Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Люди дивом уникнули трагедії

Ще одна жителька Одеси, Любов Сергіївна, під час атаки поверталася додому. Спочатку вона почула сильний гул і подумала, що над будинками пролітає літак. Згодом жінка почула вибух і уламки, які розліталися навколо. За її словами, безпілотник зачепив будинок і розламався. Жінка вважає, що якби дрон вибухнув, наслідки могли бути значно серйознішими. Також вона звернула увагу, що через дощ на вулицях було менше людей.

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"Було дуже страшно. Добре, що він не вибухнув, бо, мабуть, я загинула б разом з усіма", — поділилася Любов Сергіївна.

РФ влучила в будинок в Одесі
Любов Сергіївна про атаку. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ на Одесу 12 листопада
Наслідки влучання БпЛА Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

12 листопада російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. Під час першої атаки зафіксували влучання в багатоповерховий житловий будинок. Також пошкоджень зазнало приватне гаражне приміщення. Інформації про постраждалих після першого удару не надходило. На місцях працювали всі профільні служби, а наслідки атаки уточнювали.

РФ атакувала Одесу
Уламок дрона. Фото: Новини.LIVE

Згодом російські війська повторно атакували місто. Унаслідок чергового удару загорівся легковий автомобіль. Пожежу ліквідували. За попередньою інформацією, цього разу також обійшлося без постраждалих.

Атака РФ на Одесу 12 листопада
Мотор від дрона. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок чергового обстрілу Одещини без електропостачання залишилися частина Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів, а також Пересипський район Одеси. Енергетики вже працюють над відновленням світла. Через знеструмлення тимчасово змінили роботу міського електротранспорту. Відновлення електропостачання триває.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 11 листопада, Росія завдала удару по Одещині. Атака припала по ринку у центральній частині Чорноморська. На жаль, є загибла людина та постраждалі. Також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі.

Одеса Новини Одеси фоторепортаж обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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