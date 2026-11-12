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Головна Одеса РФ атакувала Одесу та передмістя: що відомо про наслідки

РФ атакувала Одесу та передмістя: що відомо про наслідки

Ua ru
12 листопада 2026 12:22
Наслідки атаки дронів РФ на Одесу 12 листопада 2026 року Новини.LIVE
Згоріла автівка. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

12 листопада, російські безпілотники масовано атакували Одесу та передмістя. В одному з районів міста дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, також пошкоджено приватне гаражне приміщення. Інформації про постраждалих наразі немає. На місцях працюють профільні служби, а наслідки удару уточнюють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Атака РФ на Одесу та передмістя
Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки на Одесу

Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та передмістю. Одне з влучань зафіксували у багатоповерховому житловому будинку. Також пошкоджено приватне гаражне приміщення.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях працюють усі профільні служби. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань та уточнюють наслідки атаки.

Скільки тривали повітряні тривоги

Від ночі в Одеському районі дев'ять разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Зокрема сигнал лунав з:

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  • 00:31–00:45;
  • 02:10–02:19;
  • 04:56–05:04;
  • 07:44–07:47;
  • 08:14–08:40;
  • 08:52–08:59;
  • 09:37–09:49;
  • 10:41–11:13;
  • 11:36–11:45.

Загалом повітряні тривоги в Одеському районі тривали 1 годину 54 хвилини.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 11 листопада, Росія завдала удару по Одещині. Атака припала по ринку у центральній частині Чорноморська. На жаль, є загибла людина та постраждалі. Також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок чергового обстрілу Одещини без електропостачання залишилися частина Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів, а також Пересипський район Одеси. Енергетики вже працюють над відновленням світла. Через знеструмлення тимчасово змінили роботу міського електротранспорту. Відновлення електропостачання триває.

Одеса Новини Одеси обстріл Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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