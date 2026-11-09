Приватний будинок після атаки. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Удень 9 листопада російські війська знову атакували Одеську область ударним безпілотником. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому секторі, на місце прибули рятувальники. Вони допомогли людям і продовжують ліквідовувати наслідки атаки російської армії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

Внаслідок російського обстрілу загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. На місце події прибули співробітники ДСНС. Рятувальникам вдалося врятувати двох людей. Наразі інформації про постраждалих не надходило. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Що відомо про атаку

Тривогу в Одеському районі оголосили о 13:59. Моніторинговф канали повідомляли про рух безпілотника у напрямку Чорноморська. Вибух пролунав близько 14:04. Відбій дали о 14:08.

Попередня атака

Зазначимо, зранку, 9 листопада Росія вже атакувала Одещину дроном. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу складського приміщення зросла до 3. Це чоловіки віком 41 та 46 років. Також було відомо про трьох загиблих унаслідок цього удару.

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Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, ввечері в неділю, 8 листопада, російська армія завдала масованого удару по Одеській області. На півночі регіону є перебої зі світлом. Під обстрілом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".

Також Новини.LIVE писали, що вранці 4 листопада російські війська знову атакували Одесу. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. Також уночі після влучання у торговельний центр спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, в обох випадках ніхто не постраждав. Наразі фахівці обстежують місця влучань і фіксують наслідки.