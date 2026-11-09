Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Зранку, 9 листопада, російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Під удар потрапило логістичне підприємство, яке вже втретє зазнало уражень. Внаслідок влучання пошкоджено обладнання та виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

Під час чергової російської атаки постраждала складська будівля, яка не функціонувала та вже раніше зазнавала ворожих ударів. Внаслідок влучання пошкоджено обладнання підприємства. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE

Загиблі та постраждалі

На жаль, відомо про трьох загиблих внаслідок удару. Серед них двоє жінок та чоловік. Також відомо про одну постраждалу людину — це жінка. Вона перебуває у важкому стані, медики надають усю необхідну допомогу.

Руйнування на місці удару. Фото: Одеська ОВА

Робота рятувальників

Також виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 40 рятувальників ДСНС. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місці продовжують працювати відповідні служби.

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Вогнеблрець ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Тривогу в Одеському районі оголосили о 09:22. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку Одеси з півночі. Близько 09:28 у місті пролунав перший вибух, о 09:33 — другий. Відбій дали о 09:34.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 4 листопада російські війська знову атакували Одесу. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. Також уночі після влучання у торговельний центр спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, в обох випадках ніхто не постраждав. Наразі фахівці обстежують місця влучань і фіксують наслідки.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, ввечері в неділю, 8 листопада, російська армія завдала масованого удару по Одеській області. На півночі регіону є перебої зі світлом. Під обстрілом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".