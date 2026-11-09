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Главная Одесса Россияне вновь атаковали логистическое предприятие в Одессе: есть погибшие

Россияне вновь атаковали логистическое предприятие в Одессе: есть погибшие

Ua ru
9 ноября 2026 11:59
Российская атака на логистическое предприятие в Одесской области Новости.LIVE
Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Утром 9 ноября российские войска вновь нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под удар попало логистическое предприятие, которое уже в третий раз подверглось обстрелу. В результате попадания было повреждено оборудование и возник пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

Во время очередной российской атаки пострадало складское здание, которое не функционировало и уже ранее подвергалось вражеским ударам. В результате попадания было повреждено оборудование предприятия. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

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Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Погибшие и пострадавшие

К сожалению, известно о трех погибших в результате удара. Среди них две женщины и мужчина. Также известно об одном пострадавшем человеке – это женщина. Она находится в тяжелом состоянии, медики оказывают всю необходимую помощь.

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Разрушения на месте удара. Фото: Одесская ОГА

Работа спасателей

Также возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. К ликвидации последствий атаки привлекли более 40 спасателей ГСЧС. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших. На месте продолжают работать соответствующие службы.

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Пожарный ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно о нападении

Тревогу в Одесском районе объявили в 09:22. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении Одессы с севера. Около 09:28 в городе прогремел первый взрыв, в 09:33 — второй. Отбой дали в 09:34.

Наслідки удару по Одещині
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, утром 4 ноября российские войска вновь атаковали Одессу. Повреждены частный дом, автомобиль и дорожное покрытие. Также ночью после попадания в торговый центрвспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, в обоих случаях никто не пострадал. Сейчас специалисты осматривают места попаданий и фиксируют последствия.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром и вечером в воскресенье, 8 ноября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. На севере региона наблюдаются перебои с электричеством. Под обстрелом оказался энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети».

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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