Российский дрон атаковал Одесчину: горел частный дом
Днём 9 ноября российские войска вновь нанесли удар по Одесской области с помощью ударного беспилотника. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате обстрела возник пожар в жилом секторе, на место прибыли спасатели. Они оказали помощь людям и продолжают ликвидировать последствия атаки российской армии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Последствия атаки
В результате российского обстрела загорелся двухэтажный частный жилой дом. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Спасателям удалось спасти двух человек. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
Что известно об атаке
Тревогу в Одесском районе объявили в 13:59. Мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотника в направлении Черноморска. Взрыв прогремел около 14:04. Отбой дали в 14:08.
Предыдущая атака
Отметим, утром 9 ноября Россия уже атаковала Одесскую область с дроном . Число пострадавших в результате обстрела складского помещения возросло до 3. Это мужчины в возрасте 41 и 46 лет. Также было известно о трех погибших в результате этого удара.
Как сообщали Новини.LIVE, утром и вечером в воскресенье, 8 ноября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. На севере региона наблюдаются перебои с электричеством. Под обстрелом оказался энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети».
Также Новини.LIVE сообщали, что утром 4 ноября российские войска вновь атаковали Одессу. Повреждены частный дом, автомобиль и дорожное покрытие. Кроме того, ночью после попадания в торговый центрвспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, в обоих случаях никто не пострадал. В настоящее время специалисты обследуют места попаданий и фиксируют последствия.