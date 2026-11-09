Частный дом после нападения. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Днём 9 ноября российские войска вновь нанесли удар по Одесской области с помощью ударного беспилотника. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате обстрела возник пожар в жилом секторе, на место прибыли спасатели. Они оказали помощь людям и продолжают ликвидировать последствия атаки российской армии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

В результате российского обстрела загорелся двухэтажный частный жилой дом. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Спасателям удалось спасти двух человек. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесском районе объявили в 13:59. Мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотника в направлении Черноморска. Взрыв прогремел около 14:04. Отбой дали в 14:08.

Предыдущая атака

Отметим, утром 9 ноября Россия уже атаковала Одесскую область с дроном . Число пострадавших в результате обстрела складского помещения возросло до 3. Это мужчины в возрасте 41 и 46 лет. Также было известно о трех погибших в результате этого удара.

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Как сообщали Новини.LIVE, утром и вечером в воскресенье, 8 ноября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. На севере региона наблюдаются перебои с электричеством. Под обстрелом оказался энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети».

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 4 ноября российские войска вновь атаковали Одессу. Повреждены частный дом, автомобиль и дорожное покрытие. Кроме того, ночью после попадания в торговый центрвспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, в обоих случаях никто не пострадал. В настоящее время специалисты обследуют места попаданий и фиксируют последствия.