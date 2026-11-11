Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 11 листопада, в Одесі пролунали вибухи. Росіяни атакують дронами з акваторії Чорного моря. Ймовірно було чутно роботу ППО в області. Жителів закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про загрозу дронів. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 11 листопада, в Одесі пролунала серія вибухів. Росія атакує область дронами з акваторії Чорного моря. Ймовірно було чути роботу ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Загроза реактивних дронів

Зазначимо, РФ почала активніше застосовувати реактивні версії ударних дронів "Герань". Вони швидші, ніж звичайні Shahed. Через це їх складніше перехоплювати. Зокрема, "Герань-3" може розганятися до 370 км/год, а "Герань-4" — до 500 км/год.

За даними української розвідки, "Герань-4" має посилений корпус і турбореактивний двигун. Дрон здатний виконувати маневри на швидкості 300–400 км/год та може нести бойову частину вагою до 90 кг. Водночас через потужніше теплове випромінювання такі безпілотники можуть бути помітнішими для окремих засобів протиповітряної оборони.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, кількість загиблих унаслідок комбінованого удару дронами та ракетами по півдню Одещини, 10 листопада, зросла до двох. У лікарні померла 70-річна жінка, яка дістала численні травми під час обстрілу. Медики до останнього боролися за її життя, однак врятувати постраждалу не вдалося. Раніше на місці атаки загинув чоловік. Атака також пошкодила будинки та об’єкти інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок чергового обстрілу без електропостачання залишилися частина Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів, а також Пересипський район Одеси. Енергетики працюють над відновленням світла. Через знеструмлення тимчасово змінили роботу міського електротранспорту. Відновлення електропостачання триває.