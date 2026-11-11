Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Кількість загиблих унаслідок комбінованого удару дронами та ракетами по півдню Одещини, 10 листопада, зросла до двох. У лікарні померла 70-річна жінка, яка дістала численні травми під час обстрілу. Медики до останнього боролися за її життя, однак врятувати постраждалу не вдалося. Раніше на місці атаки загинув чоловік. Атака також пошкодила будинки та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення про загибель жінки. Фото: скриншот із Telegram

Кількість загиблих

70-річна жінка, яка постраждала під час комбінованого удару по півдню Одещини, померла в лікарні. Її госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травмами. Лікарі до останнього боролися за життя пацієнтки, однак врятувати її не вдалося. Таким чином, кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до двох.

Що відомо про обстріл

10 листопада, під час комбінованого удару ракетами та дронами, російські війська атакували південь Одещини. На момент обстрілу 69-річний чоловік та 70-річна жінка перебували на зупинці громадського транспорту. Чоловік загинув на місці, а жінку з множинними травмами доправили до лікарні.

Внаслідок атаки також пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий сектор. Зокрема, постраждали триповерховий житловий будинок, шиномонтаж та автомийка. На місцях ударів тривала ліквідація наслідків обстрілу.

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Атака на Одесу

Зазначимо, що внаслідок російської атаки на Одесу 9 листопада двоє учнів ліцею №45 втратили своїх матерів. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер. Тоді удар РФ забрав життя трьох людей. Під час атаки постраждало складське приміщення, де зберігалися продукти для дитячих садочків і шкіл.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, ввечері в неділю, 8 листопада, російська армія завдала масованого удару по Одеській області. На півночі регіону є перебої зі світлом. Під обстрілом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".

Також Новини.LIVE писали, що вранці 4 листопада російські війська знову атакували Одесу. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. Також уночі після влучання у торговельний центр спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, в обох випадках ніхто не постраждав. Наразі фахівці обстежують місця влучань і фіксують наслідки.