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Главная Одесса Атака РФ на Одесчину: в больнице умерла ещё одна женщина

Атака РФ на Одесчину: в больнице умерла ещё одна женщина

Ua ru
11 ноября 2026 11:20
Обстрел Одесской области 10 ноября: 70-летняя женщина скончалась после обстрела ГСЧС Одесской области
Спасатель устраняет последствия атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Число погибших в результате комбинированного удара дронами и ракетами по югу Одесской области 10 ноября возросло до двух. В больнице скончалась 70-летняя женщина, получившая многочисленные травмы во время обстрела. Медики до последнего боролись за её жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось. Ранее на месте атаки погиб мужчина. Атака также повредила дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение о гибели женщины. Фото: скриншот из Telegram

Число погибших

70-летняя женщина, пострадавшая во время комбинированного удара по югу Одесской области, скончалась в больнице. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Врачи до последнего боролись за жизнь пациентки, однако спасти её не удалось. Таким образом, число погибших в результате российской атаки возросло до двух.

Что известно об обстреле

10 ноября, во время комбинированного удара ракетами и дронами, российские войска атаковали юг Одесской области. На момент обстрела 69-летний мужчина и 70-летняя женщина находились на остановке общественного транспорта. Мужчина погиб на месте, а женщину с множественными травмами доставили в больницу.

В результате атаки также были повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор. В частности, пострадали трехэтажный жилой дом, шиномонтаж и автомойка. На местах ударов продолжалась ликвидация последствий обстрела.

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Отметим, что в результате российского нападения на Одессу 9 ноября двое учеников лицея №45 потеряли своих матерей. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер. Тогда удар РФ унес жизни трех человек. Во время атаки пострадало складское помещение, где хранились продукты для детских садов и школ.

Как сообщали Новини.LIVE, утром и вечером в воскресенье, 8 ноября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. На севере региона наблюдаются перебои с электричеством. Под обстрелом оказался энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети".

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 4 ноября российские войска вновь атаковали Одессу. Повреждены частный дом, автомобиль и дорожное покрытие. Кроме того, ночью после попадания в торговый центр вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, в обоих случаях никто не пострадал. В настоящее время специалисты обследуют места попаданий и фиксируют последствия.

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Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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