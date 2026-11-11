Знищена підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росія продовжує атакувати Одещину. Внаслідок чергового обстрілу без електропостачання залишилися частина Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів, а також Пересипський район Одеси. Енергетики вже працюють над відновленням світла. Через знеструмлення тимчасово змінили роботу міського електротранспорту. Відновлення електропостачання триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

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Повідомлення про знеструмлення. Фото: скриншот з ДТЕК

Де зникло світло

Внаслідок ворожої атаки електропостачання зникло в частині трьох районів Одеської області — Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського. Також без світла залишився Пересипський район Одеси. Наразі без світла 135 тисяч споживачів.

Енергетики вже розпочали роботи, щоб якомога швидше повернути електроенергію до осель. Про терміни відновлення живлення поки не повідомляють.

Відомо про одну постраждалу людину. Їй надається уся необхідна медичка допомога.

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Як курсує транспорт

Через відсутність електроенергії тимчасово зупинили рух трамваїв № 1 та № 7. Вони не курсують на ділянці від заводу «Центроліт» до вулиці Чорноморського козацтва.

Для пасажирів організували рух соціального автобуса за маршрутом «вул. 28-ї бригади — Пересипський міст».

Попередня атака

Ввечері, 10 листопада, внаслідок комбінованого удару російських військ по півдню Одещини загинув 69-річний чоловік, ще 70-річна жінка дістала поранення. Під час атаки вони перебували на автобусній зупинці.

Також через обстріл пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий сектор. Зокрема, постраждали триповерховий житловий будинок, шиномонтаж і автомийка. На місцях ударів триває ліквідація наслідків атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, ввечері в неділю, 8 листопада, російська армія завдала масованого удару по Одеській області. На півночі регіону є перебої зі світлом. Під обстрілом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 9 листопада, російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Під удар потрапило логістичне підприємство, яке вже втретє зазнало уражень. Внаслідок влучання пошкоджено обладнання та виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. На жаль, є загиблі та постраждалі.