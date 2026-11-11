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Главная Одесса РФ атаковала Одесчину: обесточены три района области

РФ атаковала Одесчину: обесточены три района области

Ua ru
11 ноября 2026 09:20
Атака РФ на Одесчину: в части области отключилось электричество ДТЭК
Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия продолжает наносить удары по Одесской области. В результате очередного обстрела без электроснабжения остались часть Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, а также Пересыпский район Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Из-за отключения электроэнергии временно изменен график работы городского электротранспорта. Восстановление электроснабжения продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

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Сообщение об отключении электроэнергии. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Где пропало электричество

В результате вражеской атаки отключилось электроснабжение в части трех районов Одесской области — Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского. Также без света остался Пересыпский район Одессы. В настоящее время без света находятся 135 тысяч потребителей.

Энергетики уже приступили к работам, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение домов. О сроках восстановления электроснабжения пока не сообщается.

Известно об одном пострадавшем. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлено движение трамваев № 1 и № 7. Они не курсируют на участке от завода «Центролит» до улицы Черноморского казачества.

Для пассажиров организовано движение социального автобуса по маршруту "ул. 28-й бригады — Пересыпский мост".

Предыдущая атака

Вечером 10 ноября в результате комбинированного удара российских войск по югу Одесской области погиб 69-летний мужчина, ещё 70-летняя женщина получила ранения. Во время атаки они находились на автобусной остановке.

Также в результате обстрела были повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор. В частности, пострадали трехэтажный жилой дом, шиномонтаж и автомойка. На местах ударов продолжается ликвидация последствий атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, утром и вечером в воскресенье, 8 ноября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. На севере региона наблюдаются перебои с электричеством. Под обстрелом оказался энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети".

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 9 ноября российские войска вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Под удар попало логистическое предприятие, которое уже в третий раз подверглось обстрелу. В результате попадания было повреждено оборудование и возник пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Одесса Одесская область Новости Одессы Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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