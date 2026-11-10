Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росія залишила двох одеських ліцеїстів без матерів: атака на місто

Росія залишила двох одеських ліцеїстів без матерів: атака на місто

Ua ru
10 листопада 2026 16:21
Двоє дітей в Одесі втратили матерів через атаку РФ ДСНС Одещини
Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещин

В Одесі двоє учнів ліцею №45 залишилися без матерів після російського удару по місту 9 листопада. Загалом атака забрала життя трьох людей, ще одна жінка дістала тяжкі поранення. 10 листопада в місті оголосили день жалоби за загиблими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням директорку департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлію Філлер.

Реклама
Атака РФ на Одесу 9 листопада
Повідомлення про загибель жінок. Фото: скриншот із Facebook

Втрата матерів

Двоє учнів Одеського ліцею №45 втратили своїх матерів унаслідок російської атаки 9 листопада. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер. Вона зазначила, що неможливо знайти слова, які могли б полегшити біль дітей, котрі залишилися без найрідніших людей.

"Немає нічого страшнішого, ніж коли війна забирає у дитини мамині обійми, тепло, любов і безтурботне дитинство. Діти не повинні дорослішати через втрати. Не повинні пізнавати світ через біль і скорботу", — написала Юлія Філлер.

Також директорка висловила співчуття родинам загиблих.

Читайте також:
Атака РФ на Одесу 9 листопада
Тіла людей після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Російські військові атакували Одесу 9 листопада. Під удар потрапило складське приміщення, де зберігалися продукти харчування для дитячих садочків і шкіл. Після влучання там виникла пожежа.

Унаслідок атаки загинули троє людей: жінки віком 35 і 36 років та 47-річний чоловік. Ще одна 37-річна жінка дістала осколкові поранення. Її госпіталізували у тяжкому стані. По медичну допомогу також звернулися двоє чоловіків віком 41 та 46 років.

День жалоби

10 листопада в Одесі оголосили день жалоби за трьома людьми, які загинули внаслідок російського удару. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Тривога в Одесі

Повітряна тривога в Одеському районі тривала з 09:22 до 09:34. О 09:23 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з півночі Одещини в напрямку міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, ввечері в неділю, 8 листопада, російська армія завдала масованого удару по Одеській області. На півночі регіону є перебої зі світлом. Під обстрілом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".

Також Новини.LIVE писали, що вранці 4 листопада російські війська знову атакували Одесу. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. Також уночі після влучання у торговельний центр спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, в обох випадках ніхто не постраждав. Наразі фахівці обстежують місця влучань і фіксують наслідки.

Одеса Одеська область Новини Одеси обстріл Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації