Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещин

В Одесі двоє учнів ліцею №45 залишилися без матерів після російського удару по місту 9 листопада. Загалом атака забрала життя трьох людей, ще одна жінка дістала тяжкі поранення. 10 листопада в місті оголосили день жалоби за загиблими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням директорку департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлію Філлер.

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Повідомлення про загибель жінок. Фото: скриншот із Facebook

Втрата матерів

Двоє учнів Одеського ліцею №45 втратили своїх матерів унаслідок російської атаки 9 листопада. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер. Вона зазначила, що неможливо знайти слова, які могли б полегшити біль дітей, котрі залишилися без найрідніших людей.

"Немає нічого страшнішого, ніж коли війна забирає у дитини мамині обійми, тепло, любов і безтурботне дитинство. Діти не повинні дорослішати через втрати. Не повинні пізнавати світ через біль і скорботу", — написала Юлія Філлер.

Також директорка висловила співчуття родинам загиблих.

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Тіла людей після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Російські військові атакували Одесу 9 листопада. Під удар потрапило складське приміщення, де зберігалися продукти харчування для дитячих садочків і шкіл. Після влучання там виникла пожежа.

Унаслідок атаки загинули троє людей: жінки віком 35 і 36 років та 47-річний чоловік. Ще одна 37-річна жінка дістала осколкові поранення. Її госпіталізували у тяжкому стані. По медичну допомогу також звернулися двоє чоловіків віком 41 та 46 років.

День жалоби

10 листопада в Одесі оголосили день жалоби за трьома людьми, які загинули внаслідок російського удару. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Тривога в Одесі

Повітряна тривога в Одеському районі тривала з 09:22 до 09:34. О 09:23 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з півночі Одещини в напрямку міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, ввечері в неділю, 8 листопада, російська армія завдала масованого удару по Одеській області. На півночі регіону є перебої зі світлом. Під обстрілом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".

Також Новини.LIVE писали, що вранці 4 листопада російські війська знову атакували Одесу. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. Також уночі після влучання у торговельний центр спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, в обох випадках ніхто не постраждав. Наразі фахівці обстежують місця влучань і фіксують наслідки.