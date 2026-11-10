Спасатель тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе двое учеников лицея № 45 остались без матерей после российского удара по городу 9 ноября. Всего в результате атаки погибли три человека, ещё одна женщина получила тяжёлые ранения. 10 ноября в городе объявили день траура по погибшим.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского городского совета Юлию Филлер.

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Сообщение о гибели женщин. Фото: скриншот из Facebook

Потеря матерей

Двое учеников Одесского лицея №45 потеряли своих матерей в результате российского нападения 9 ноября. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер. Она отметила, что невозможно найти слова, которые могли бы облегчить боль детей, оставшихся без самых близких людей.

"Нет ничего страшнее, чем когда война лишает ребенка маминых объятий, тепла, любви и беззаботного детства. Дети не должны взрослеть из-за потерь. Не должны познавать мир через боль и скорбь", — написала Юлия Филлер.

Также директор выразила соболезнования семьям погибших.

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Тела людей после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно о нападении

Российские военные атаковали Одессу 9 ноября. Под удар попало складское помещение, где хранились продукты питания для детских садов и школ. После попадания там возник пожар.

В результате атаки погибли три человека: женщины в возрасте 35 и 36 лет и 47-летний мужчина. Еще одна 37-летняя женщина получила осколочные ранения. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. За медицинской помощью также обратились двое мужчин в возрасте 41 и 46 лет.

День траура

10 ноября в Одессе объявили день траура по трем людям, погибшим в результате российского удара. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Тревога в Одессе

Воздушная тревога в Одесском районе длилась с 09:22 до 09:34. В 09:23 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника с севера Одесской области в направлении города.

Как сообщали Новини.LIVE, утром и вечером в воскресенье, 8 ноября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. На севере региона наблюдаются перебои с электричеством. Под обстрелом оказался энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети".

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 4 ноября российские войска вновь атаковали Одессу. Повреждены частный дом, автомобиль и дорожное покрытие. Кроме того, ночью после попадания в торговый центрвспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, в обоих случаях никто не пострадал. В настоящее время специалисты обследуют места попаданий и фиксируют последствия.