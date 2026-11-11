Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе слышны взрывы: Россия атакует дронами с Черного моря

В Одессе слышны взрывы: Россия атакует дронами с Черного моря

Ua ru
11 ноября 2026 11:38
В Одессе прогремела серия взрывов: РФ атакует с акватории моря Новини.LIVE
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 11 ноября, в Одессе раздались взрывы. Россияне наносят удары с помощью дронов из акватории Чёрного моря. Вероятно, в области слышалась работа ПВО. Жителей призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до окончания опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Реклама
Вибухи в Одесі
Сообщение об угрозе со стороны дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 11 ноября, в Одессе прогремела серия взрывов. Россия атакует область дронами из акватории Черного моря. Вероятно, была слышна работа ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Угроза реактивных дронов

Отметим, что РФ начала активнее применять реактивные версии ударных дронов "Герань". Они быстрее, чем обычные Shahed. Из-за этого их сложнее перехватывать. В частности, "Герань-3" может разгоняться до 370 км/ч, а "Герань-4" — до 500 км/ч.

По данным украинской разведки, «Герань-4» имеет усиленный корпус и турбореактивный двигатель. Дрон способен выполнять маневры на скорости 300–400 км/ч и может нести боевую часть весом до 90 кг. В то же время из-за более мощного теплового излучения такие беспилотники могут быть более заметны для отдельных средств противовоздушной обороны.

Читайте также:

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, число погибших в результате комбинированного удара дронами и ракетами по югу Одесской области 10 ноября возросло до двух. В больнице скончалась 70-летняя женщина, получившая многочисленные травмы во время обстрела. Медики до последнего боролись за её жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось. Ранее на месте атаки погиб мужчина. Атака также повредила дома и объекты инфраструктуры.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в результате очередного обстрела без электроснабжения остались часть Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, а также Пересыпский район Одессы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Из-за отключения электричества временно изменился график работы городского электротранспорта. Восстановление электроснабжения продолжается.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы обстрел Одессы Обстрел Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации