Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 11 ноября, в Одессе раздались взрывы. Россияне наносят удары с помощью дронов из акватории Чёрного моря. Вероятно, в области слышалась работа ПВО. Жителей призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до окончания опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Сообщение об угрозе со стороны дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 11 ноября, в Одессе прогремела серия взрывов. Россия атакует область дронами из акватории Черного моря. Вероятно, была слышна работа ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Угроза реактивных дронов

Отметим, что РФ начала активнее применять реактивные версии ударных дронов "Герань". Они быстрее, чем обычные Shahed. Из-за этого их сложнее перехватывать. В частности, "Герань-3" может разгоняться до 370 км/ч, а "Герань-4" — до 500 км/ч.

По данным украинской разведки, «Герань-4» имеет усиленный корпус и турбореактивный двигатель. Дрон способен выполнять маневры на скорости 300–400 км/ч и может нести боевую часть весом до 90 кг. В то же время из-за более мощного теплового излучения такие беспилотники могут быть более заметны для отдельных средств противовоздушной обороны.

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Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, число погибших в результате комбинированного удара дронами и ракетами по югу Одесской области 10 ноября возросло до двух. В больнице скончалась 70-летняя женщина, получившая многочисленные травмы во время обстрела. Медики до последнего боролись за её жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось. Ранее на месте атаки погиб мужчина. Атака также повредила дома и объекты инфраструктуры.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в результате очередного обстрела без электроснабжения остались часть Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, а также Пересыпский район Одессы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Из-за отключения электричества временно изменился график работы городского электротранспорта. Восстановление электроснабжения продолжается.