РФ атаковала Одессу и пригороды: что известно о последствиях
12 ноября российские беспилотники подвергли Одессу и пригороды массированной атаке. В одном из районов города дрон попал в многоэтажный жилой дом, также было повреждено частное гаражное помещение. Информации о пострадавших пока нет. На местах работают профильные службы, а последствия удара уточняются.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Последствия атаки на Одессу
Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и пригороду. Одно из попаданий зафиксировано в многоэтажном жилом доме. Также повреждено частное гаражное помещение.
По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают все профильные службы. Специалисты устанавливают масштабы разрушений и уточняют последствия атаки.
Как долго длились воздушные тревоги
С ночи в Одесском районе девять раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. В частности, сигнал звучал с:
- 00:31–00:45;
- 02:10–02:19;
- 04:56–05:04;
- 07:44–07:47;
- 08:14–08:40;
- 08:52–08:59;
- 09:37–09:49;
- 10:41–11:13;
- 11:36–11:45.
В целом воздушные тревоги в Одесском районе длились 1 час 54 минуты.
Как сообщали Новини.LIVE, днём 11 ноября Россия нанесла удар по Одесской области. Атака пришлась на рынок в центральной части Черноморска. К сожалению, есть погибший и пострадавшие. Также повреждены прилегающие жилые дома и автомобили.
Также Новини.LIVE сообщали, что в результате очередного обстрела Одесской области без электроснабжения остались часть Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, а также Пересыпский район Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением света. Из-за отключения электроэнергии временно изменен график работы городского электротранспорта. Восстановление электроснабжения продолжается.