Сгорела машина. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

12 ноября российские беспилотники подвергли Одессу и пригороды массированной атаке. В одном из районов города дрон попал в многоэтажный жилой дом, также было повреждено частное гаражное помещение. Информации о пострадавших пока нет. На местах работают профильные службы, а последствия удара уточняются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки на Одессу

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и пригороду. Одно из попаданий зафиксировано в многоэтажном жилом доме. Также повреждено частное гаражное помещение.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают все профильные службы. Специалисты устанавливают масштабы разрушений и уточняют последствия атаки.

Как долго длились воздушные тревоги

С ночи в Одесском районе девять раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. В частности, сигнал звучал с:

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00:31–00:45;

02:10–02:19;

04:56–05:04;

07:44–07:47;

08:14–08:40;

08:52–08:59;

09:37–09:49;

10:41–11:13;

11:36–11:45.

В целом воздушные тревоги в Одесском районе длились 1 час 54 минуты.

Как сообщали Новини.LIVE, днём 11 ноября Россия нанесла удар по Одесской области. Атака пришлась на рынок в центральной части Черноморска. К сожалению, есть погибший и пострадавшие. Также повреждены прилегающие жилые дома и автомобили.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате очередного обстрела Одесской области без электроснабжения остались часть Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, а также Пересыпский район Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением света. Из-за отключения электроэнергии временно изменен график работы городского электротранспорта. Восстановление электроснабжения продолжается.