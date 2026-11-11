Ринок після ворожого удару. Фото: ДСНС Одещини

Вдень, 11 листопада, Росія завдала удару по Одещині. Атака припала по ринку у центральній частині Чорноморська. На жаль, є загибла людина та постраждалі. Також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Удар по ринку

Російські військові атакували ринок у центральній частині Чорноморська. Наразі відомо про одну загиблу людину. Ще 11 людей постраждали. Дев'ятьох госпіталізували до лікарні. Четверо з них перебувають у важкому стані, лікарі намагаються врятувати їхні життя. Крім того, одній постраждалій надали допомогу на місці.

"Ворог завдав підступного удару по ринку у центральній частині Чорноморська. Місце, де у цей час завжди людно", — написав Кіпер.

Які наслідки атаки

Окрім ринку, пошкоджень зазнали прилеглі житлові будинки та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків російського удару. Інформація про масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюється.

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ОНОВЛЕНО 14:19: У лікарні померли двоє людей, які дістали тяжкі поранення під час російської атаки на Чорноморськ. Таким чином, кількість загиблих зросла до трьох. Загалом через удар постраждали 11 людей.

На місці атаки продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

Попередні атаки

Зазначимо, сьогодні у лікарні зупинилося серце 70-річної жінки, яка пострадала внаслідок обстрілу півдня Одещини 10 листопада. Їі госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травми. Лікарі до останнього боролися за її життя, але врятувати її не вдалося. Вчора внаслідок цієї ж атаки загинув 69-річний чоловік. Вони перебували на зупинці громадського транспорту.

Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти інфраструктури та житловий сектор. Зокрема триповерховий житловий будинок, шиномонтаж та автомийка.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, ввечері в неділю, 8 листопада, російська армія завдала масованого удару по Одеській області. На півночі регіону є перебої зі світлом. Під обстрілом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок чергового обстрілу Одещини без електропостачання залишилися частина Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів, а також Пересипський район Одеси. Енергетики вже працюють над відновленням світла. Через знеструмлення тимчасово змінили роботу міського електротранспорту. Відновлення електропостачання триває.