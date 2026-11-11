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Главная Одесса Россияне ударили по рынку в Черноморске на Одесчине: есть погибшая

Россияне ударили по рынку в Черноморске на Одесчине: есть погибшая

Ua ru
11 ноября 2026 13:17
Удар по рынку в Черноморске: что известно о последствиях ГСЧС Одесской области
Рынок после вражеского удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Днём 11 ноября Россия нанесла удар по Одесской области. Удар пришёлся на рынок в центральной части Черноморска. К сожалению, есть погибший и пострадавшие. Также повреждены близлежащие жилые дома и автомобили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Атака РФ на Чорноморськ
Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Удар по рынку

Российские военные атаковали рынок в центральной части Черноморска. На данный момент известно об одном погибшем. Еще 11 человек пострадали. Девятерых госпитализировали в больницу. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти им жизнь. Кроме того, одной пострадавшей оказали помощь на месте.

"Враг нанёс коварный удар по рынку в центральной части Чёрноморска. Место, где в это время всегда много людей", — написал Кипер.

Каковы последствия атаки

Помимо рынка, повреждения получили прилегающие жилые дома и автомобили. На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий российского удара. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

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Последствия удара по Черноморску. Фото: ГСЧС Одесской области

ОБНОВЛЕНО 14:19: В больнице скончались два человека, получившие тяжелые ранения во время российской атаки на Черноморск. Таким образом, количество погибших выросло до трех. Всего из-за удара пострадали 11 человек.

На месте атаки продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Предыдущие атаки

Отметим, что сегодня в больнице остановилось сердце 70-летней женщины, пострадавшей в результате обстрела юга Одесской области 10 ноября. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Врачи до последнего боролись за её жизнь, но спасти её не удалось. Вчера в результате этой же атаки погиб 69-летний мужчина. Они находились на остановке общественного транспорта.

В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор. В частности, трехэтажный жилой дом, шиномонтаж и автомойка.

Как сообщали Новини.LIVE, утром и вечером в воскресенье, 8 ноября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. На севере региона наблюдаются перебои с электричеством. Под обстрелом оказался энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети".

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате очередного обстрела Одесской области без электроснабжения остались часть Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, а также Пересыпский район Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Из-за отключения электричества временно изменился график работы городского электротранспорта. Восстановление электроснабжения продолжается.

Одесская область Новости Одессы погибшие пострадавшие Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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