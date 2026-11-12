Последствия удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Утро 12 ноября в Одессе прошло под звуки взрывов и воздушной тревоги. Российские беспилотники атаковали город, повредив жилой дом и гаражное помещение. Впоследствии враг нанес повторный удар, после которого загорелся автомобиль. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания вражеского БПЛА и пообщались с местными жителями.

Реклама

Попадание в дом

Во время атаки один из российских беспилотников задел многоэтажный дом. По словам местной жительницы Карины, дрон пролетел по зданию по касательной и развалился. Женщина видела, как обломок упал неподалеку. Она отметила, что больше всего людей напугали звуки взрыва. На улице было немало прохожих, ведь это довольно оживленный район.

"Пожалуй, люди больше испугались. Никто не пострадал. Но испугались взрыва", — рассказала Карина.

Карина о моменте взрыва. Фото: Новини.LIVE

Здание после атаки. Фото: Новини.LIVE

Люди чудом избежали трагедии

Еще одна жительница Одессы, Любовь Сергеевна, во время атаки возвращалась домой. Сначала она услышала сильный гул и подумала, что над домами пролетает самолет. Впоследствии женщина услышала взрыв и увидела обломки, разлетавшиеся вокруг. По её словам, беспилотник задел дом и разломался. Женщина считает, что если бы дрон взорвался, последствия могли бы быть гораздо серьёзнее. Также она отметила, что из-за дождя на улицах было меньше людей.

Читайте также:

"Было очень страшно. Хорошо, что он не взорвался, потому что, наверное, я погибла бы вместе со всеми", — поделилась Любовь Сергеевна.

Любовь Сергеевна об атаке. Фото: Новини.LIVE

Последствия попадания БПЛА. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

12 ноября российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. Во время первой атаки было зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Также повреждения получило частное гаражное помещение. Информации о пострадавших после первого удара не поступало. На местах работали все профильные службы, а последствия атаки уточнялись.

Осколок дрона. Фото: Новини.LIVE

Впоследствии российские войска повторно атаковали город. В результате очередного удара загорелся легковой автомобиль. Пожар ликвидировали. По предварительной информации, на этот раз также обошлось без пострадавших.

Двигатель от дрона. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в результате очередного обстрела Одесской области без электроснабжения остались часть Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, а также Пересыпский район Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением света. Из-за отключения электричества временно изменился график работы городского электротранспорта. Восстановление электроснабжения продолжается.

Также Новини.LIVE сообщали, что днём 11 ноября Россия нанесла удар по Одесской области. Удар пришёлся на рынок в центральной части Черноморска. К сожалению, есть погибший и пострадавшие. Также повреждены прилегающие жилые дома и автомобили.