Утренняя атака на Одессу: двое погибших и пятеро раненых
Утром 13 ноября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения и были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. В городе повреждены частные жилые дома и легковые автомобили, на месте работают спасатели и другие службы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Последствия атаки
Утром 13 ноября российские войска атаковали Одессу. В одном из районов города после попадания вспыхнул пожар. Поврежден частный дом.
Впоследствии РФ нанесла повторный удар. В результате атаки повреждены частные жилые дома и легковые автомобили.
Жертвы атаки
К сожалению, российский удар унес жизни двух человек. Еще пятеро одесситов пострадали. Всех госпитализировали в больницу, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
На месте работают спасатели и другие соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.
Ограничения движения
Из-за утреннего российского удара по Одессе перекрыли движение транспорта на участке улицы Хуторской — Агрономического со стороны Киевской трассы. Регулирование дорожного движения осуществляется на улице Химической — Грушевского.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок, быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Что известно об атаке
Тревогу в Одесском районе объявили в 07:09. Воздушные силы сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении Одессы с севера. Через 6 минут добавили, что ещё один БПЛА движется на город с востока. Отбой прозвучал в 07:40.
Как сообщали Новини.LIVE, утро 12 ноября в Одессе прошло под звуки взрывов и воздушной тревоги. Российские беспилотники атаковали город, повредив жилой дом и гаражное помещение. Впоследствии враг нанес повторный удар, после которого загорелся автомобиль. К счастью, информации о пострадавших не поступало.
Также Новини.LIVE писали, что днем 11 ноября Россия нанесла удар по Одесской области. Атака пришлась на рынок в центральной части Черноморска. К сожалению, есть погибший и пострадавшие. Также повреждены прилегающие жилые дома и автомобили.