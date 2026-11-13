Мужчина плачет над телом женщины. Фото: ГСЧС Одесской области

Утром 13 ноября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения и были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. В городе повреждены частные жилые дома и легковые автомобили, на месте работают спасатели и другие службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

Утром 13 ноября российские войска атаковали Одессу. В одном из районов города после попадания вспыхнул пожар. Поврежден частный дом.

Впоследствии РФ нанесла повторный удар. В результате атаки повреждены частные жилые дома и легковые автомобили.

Жертвы атаки

К сожалению, российский удар унес жизни двух человек. Еще пятеро одесситов пострадали. Всех госпитализировали в больницу, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

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На месте работают спасатели и другие соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Ограничения движения

Из-за утреннего российского удара по Одессе перекрыли движение транспорта на участке улицы Хуторской — Агрономического со стороны Киевской трассы. Регулирование дорожного движения осуществляется на улице Химической — Грушевского.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок, быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесском районе объявили в 07:09. Воздушные силы сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении Одессы с севера. Через 6 минут добавили, что ещё один БПЛА движется на город с востока. Отбой прозвучал в 07:40.

Как сообщали Новини.LIVE, утро 12 ноября в Одессе прошло под звуки взрывов и воздушной тревоги. Российские беспилотники атаковали город, повредив жилой дом и гаражное помещение. Впоследствии враг нанес повторный удар, после которого загорелся автомобиль. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Также Новини.LIVE писали, что днем 11 ноября Россия нанесла удар по Одесской области. Атака пришлась на рынок в центральной части Черноморска. К сожалению, есть погибший и пострадавшие. Также повреждены прилегающие жилые дома и автомобили.