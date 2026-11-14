Украинский военнослужащий возле артиллерийской установки. Иллюстративное фото: 33-я отдельная механизированная бригада ВСУ

Россияне изменили способ применения реактивных дронов во время атак на Одессу и юг Украины. Беспилотники могут приближаться к целям с выключенными двигателями, а их маршруты стали более сложными для украинской ПВО. В настоящее время защитники неба уже проверили одну из версий относительно конструкции этих дронов и испытывают новые средства перехвата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря Украинской добровольческой армии, командира добровольческого формирования "Одесса" Сергея Братчука в эфире телемарафона "Ми — Україна".

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Дроны изменили характер полёта

По словам Сергея Братчука, военные, защищающие небо Одессы и юга Украины, пытались выяснить, почему российские реактивные дроны изменили характер полета. Для этого специалисты изучили их конструкцию.

"Была еще одна версия, мы тоже ее рассматривали, в том числе как представители именно подразделений, защищающих небо Одессы и юга нашей страны, что, возможно, враг установил там какой-то дополнительный двигатель. Но соответствующие экспертизы показали, что его там нет", — рассказал Сергей Братчук.

Пресс-секретарь говорит, что во время наблюдений за беспилотниками защитники обратили внимание и на то, как они ведут себя непосредственно перед атакой, а именно выключают двигатель. После этого дрон продолжает двигаться по инерции. Из-за этого он становится тише, что дополнительно затрудняет его перехват.

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Дроны стало сложнее сбивать

Кроме того, российские реактивные беспилотники создают трудности для мобильных огневых групп не только из-за высокой скорости. Сергей Братчук пояснил, что военным приходится учитывать и особенности местности, над которой пролетают цели.

"В этом плане работать чрезвычайно сложно, потому что враг фактически прокладывает маршруты, пролетает через жилую застройку. И это затрудняет работу, в том числе и мобильных огневых групп", — сказал пресс-секретарь.

Еще одна проблема, по словам Сергея Братчука, — это высота полета. Российские захватчики могут направлять дроны как на очень низкой высоте, так и на высоте двух километров и выше. Во втором случае поразить их из тяжелого пулемета практически невозможно.

Как военные сбивают дроны

В настоящее время важную роль в уничтожении реактивных беспилотников играет украинская авиация. К защите неба также привлекаются мобильные огневые группы и дроны-перехватчики. Сергей Братчук сообщил, что украинские бойцы уже тестируют новый перехватчик. Его разрабатывают для борьбы со скоростными воздушными целями.

"Стараемся выйти на те скорости, которые позволят бороться именно с этими реактивными воздушными целями, чтобы сбивать их раньше, на больших высотах, на тех скоростях, на которых они летят", — рассказал Сергей Братчук.

По его словам, уничтожать реактивные беспилотники нужно до того, как они начнут заходить на цель. Ведь на завершающем этапе полета перехватить их чрезвычайно сложно.

Новини.LIVE ранее сообщали, что россияне продолжают атаковать мосты, порты и энергетическую инфраструктуру Одесской области. По словам Сергея Братчука, под угрозой остаются мосты вблизи Маяков и Затоки, а также портовые объекты. Оккупанты пытаются нарушить транспортное сообщение и затруднить работу предприятий.

Также Новини.LIVE писали, почему Одесса рискует остаться без стабильного электроснабжения на длительное время. Энергетический эксперт Андриан Прокип пояснил, что город зависит от электроэнергии из других регионов и не имеет достаточной собственной генерации. Если россияне повредят ключевые линии электропередачи, отключения могут длиться до двух недель.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что утром 14 ноября россияне нанесли удар по энергетическому объекту в Подольском районе Одесской области. Они повредили оборудование ДТЭК, из-за чего почти 50 тысяч семей остались без электричества. Энергетики приступили к ремонту, однако восстановление затрудняют повторные атаки россиян и воздушные тревоги, во время которых специалисты вынуждены прерывать работу.